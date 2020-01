2019-09-03 17:15:00

(Baohatinh.vn) - Mấy ngày nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường đến trường bị chia cắt, trường cũng bị ngập nên khó tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đặc biệt là ở vùng rốn lũ.