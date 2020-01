2019-11-15 14:57:00

(Baohatinh.vn) - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam, giáo viên Trường Mầm non Yên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) tổ chức nấu 200 suất cháo và ra mắt tủ quần áo giúp các hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.