2019-07-25 18:46:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã phối hợp Công an phường Kỳ Liên vừa tiến hành phục dựng điều tra hiện trường gây ra các vụ cháy do ông Nguyễn Đình Lương (SN 1957) trú tại phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gây nên.