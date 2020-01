2019-11-01 17:45:00

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/11, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng liên quan đến đến hành vi “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.