2020-11-13 17:34:00

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 14/11 đến trưa ngày 16/11, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.