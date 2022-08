2022-05-20 14:27:00

(Baohatinh.vn) - Dự án “Phòng chống mua bán người, giai đoạn 1” do tổ chức Bread for the World tại Việt Nam tài trợ, được thực hiện tại 6 xã thuộc huyện Kỳ Anh, Lộc Hà, Can Lộc (Hà Tĩnh) với tổng kinh phí 5,52 tỷ đồng.