2021-10-13 05:38:00

(Baohatinh.vn) - Theo Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, dự báo từ chiều 13/10 đến đêm 15/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt; từ ngày 16/10, khu vực Hà Tĩnh có khả năng tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to.