Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

2022-04-05 09:20:00

(Baohatinh.vn) - Gần đây, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trên biển đối với ngư dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Nguyên nhân chủ yếu là do bà con đi biển lúc sóng to, gió lớn trên những con thuyền nhỏ không đảm bảo an toàn.