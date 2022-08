2021-08-09 11:44:00

(Baohatinh.vn) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố quyết định của Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm 5 vị trí trưởng phòng nghiệp vụ, trưởng công an cấp huyện.