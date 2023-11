2023-10-18 08:16:00

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hùng Kỳ (SN 1988, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.