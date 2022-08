Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

2017-10-10 12:16:00

(Baohatinh.vn) - Mưa to đến rất to từ chiều và đêm 9/10 đến sáng nay trên địa bàn các huyện miền núi Hà Tĩnh đã khiến cho một số địa bàn bị cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập lũ và lở đất.