2018-08-02 07:14:00

(Baohatinh.vn) - Năm học 2018- 2019, bậc tiểu học ở thành phố Hà Tĩnh sẽ tăng khoảng 20 lớp với hơn 600 học sinh. Trong lúc đó, do thiếu giáo viên, bậc mầm non giảm 7 lớp so với năm học trước. Áp lực đang đè nặng lên công tác tuyển sinh ở các lớp đầu cấp bậc tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.