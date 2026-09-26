Hậu vệ Philippines ngăn cản Ngô Đăng Khoa, trọng tài rút thẻ đỏ cho hậu vệ đội bạn. Tuy nhiên, sau khi trọng tài kiểm tra VAR, thẻ đỏ đã được rút lại. Jesper Nyholm tiếp tục được vào sân thi đấu.
Võ Hoàng Minh Khoa và Ngô Đăng Khoa vào sân thay cho Hoàng Hên và Minh Hoàng. Cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa có lần đầu lên tuyển và chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái.
Aguinaldo bên phía Philippines đánh đầu nguy hiểm. Rất may là bóng đi chệch cột dọc.
Sau tình huống phối hợp với Đình Bắc, Xuân Son đã bị đau. Ban huấn luyện đã phải bất đắc dĩ thay bằng Hai Long khi chấn thương có vẻ nghiêm trọng.
Sau khi có bóng từ Xuân Son, Đình Bắc bắt tốc độ đối mặt với khung thành đội bạn. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Nghệ An đã không thắng được thủ môn Philippines.
Phút 53, Patrik Lê Giang có pha cản phá xuất sắc sau cú sút của cầu thủ Philippines từ bên cánh trái. Thủ môn đội tuyển Việt Nam kịp thời đổ người, ngăn đối phương có cơ hội ghi bàn. Đã có những sai số trong phòng ngự của các cầu thủ Việt Nam.
Bị dẫn 1 bàn, Philippines buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, đây là thế trận đội tuyển Việt Nam rất ưa thích. Những tình huống phản công sẽ rất nguy hiểm khi Việt Nam có những cầu thủ tốc độ như Đình Bắc, Xuân Son.
Minh Hoàng đoạt lại được bóng trong vòng cấm của đối thủ và chuyền ngược lại nhưng Xuân Son lại cứa lòng chân phải đi ra ngoài.
Các cầu thủ Việt Nam là những người giao bóng. Bước vào hiệp đấu thứ 2, các chiến binh sao vàng có lợi thế dẫn 1 bàn trước các cầu thủ Philippines.
Hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về những chiến binh sao vàng. Đình Bắc là người ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước sau một pha tấn công hiệu quả.
Philippines cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm, trong đó có cú sút xa đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.
Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên đang cùng nhau tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành Philippines.
Patrik Lê Giang xử lý không gọn gàng sau pha tạt bóng của Philippines, tạo ra tình huống nguy hiểm trước khung thành đội tuyển Việt Nam.
Philippines gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và chưa thể tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành đội tuyển Việt Nam. Hàng phòng ngự Việt Nam đang duy trì sự tập trung, hóa giải những pha lên bóng của đối thủ.
Các cầu thủ Việt Nam đang tranh chấp rất quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Ngay cả Đình Bắc cũng tham gia phòng ngự.
Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam sau pha tấn công bên cánh trái của Minh Hoàng. Tiền đạo Việt Nam có mặt đúng lúc để dứt điểm, đưa bóng vào lưới Philippines.
Philippines có pha dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Bóng đi căng, vượt qua tầm với của thủ môn Việt Nam nhưng dội trúng xà ngang, khiến khung thành Việt Nam rung chuyển.
Đội tuyển Philippines hiện có 20 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó 17 người sinh ra bên ngoài Philippines. Với dàn cầu thủ ngoại kiều, Philippines đang tạo ra cho đội tuyển Việt Nam những khó khăn nhất định.
Lê Phạm Thành Long nhận bóng ở trung lộ và nhận thấy trống trải. Cầu thủ này quyết định sút luôn. Bóng đi trúng đích nhưng thiếu lực.
Kristensen có pha đánh đầu khá nguy hiểm sau quả tạt từ cánh trái. Bóng đi về phía khung thành đội tuyển Việt Nam nhưng chưa đủ khó để tạo thành bàn thắng.
Điều kiện mặt sân không thuận lợi khiến cả Việt Nam và Philippines gặp khó trong việc triển khai lối chơi.
Bóng di chuyển không ổn định, các cầu thủ hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Sau những phút đầu, trận đấu chưa xuất hiện cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành hai đội.
Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải sau khi Minh Hoàng bị phạm lỗi.
Trương Tiến Anh là người thực hiện cú đá, quyết định dứt điểm thẳng về phía khung thành Philippines nhưng bóng đi thiếu chính xác.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines chính thức bắt đầu. Philippines là đội giao bóng trước.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng, dẫn dắt các đồng đội trong cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026.
Với sự góp mặt của Xuân Son trên hàng công, tuyển Việt Nam được kỳ vọng tạo sức ép về phía khung thành Philippines và tìm kiếm bàn thắng sớm.
Sau thời gian phải khởi động trong đường hầm vì mưa lớn, đội tuyển Việt Nam và Philippines đã trở lại sân để làm nóng trước trận đấu. Mặt sân đang được các nhân viên sân kiểm tra, trong khi cầu thủ hai đội tranh thủ hoàn tất những bài khởi động cuối cùng.
Trận đấu dự kiến sẽ bắt đầu sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Đội hình xuất phát của hai đội cũng đã được công bố, với những gương mặt đáng chú ý góp mặt từ đầu.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn tại sân vận động, khiến công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines bị ảnh hưởng. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, trận đấu diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải thực hiện phần khởi động trong đường hầm thay vì trên sân. Hiện nay mưa đã ngớt, Ban Tổ chức và hai đội bóng theo dõi tình hình mặt sân được cải thiện trước khi trận đấu bắt đầu.
Theo thông tin vừa mới cập nhật, Williams Minh Hoàng, cầu thủ vừa được nhập tịch Việt Nam, cùng Xuân Son có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam.
Danh sách thi đấu hai đội
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên
Philippines: Falkesgaard; Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey
Khoảng 1 tiếng trước trận Việt Nam gặp Philippines, FPT Play và TV360 xác nhận đã sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.
Đây là thông tin hoàn toàn bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Bởi trước đó thương vụ mua bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 được cho là đổ bể phút cuối vì các đài truyền hình ở Việt Nam "không đạt được thỏa thuận với phía cung cấp bản quyền".
Cách đây hơn 1 tuần, đã có thông tin về việc một đơn vị tại Việt Nam đã mua thành công bản quyền truyền hình và chỉ đợi công bố. Tuy nhiên đến khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Việt Nam vẫn chưa có bản quyền.
Các chuyên gia cho rằng phía Việt Nam đang cố gắng để sát giờ thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik mới "chốt", với mong muốn giá bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 rẻ nhất có thể.
Đến trưa 26-9, có thông tin cho rằng, các đài truyền hình Việt Nam đã không còn đeo đuổi thương vụ này. Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng trước trận ra quân của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026, FPT Play, TV360 xác nhận đã sở hữu bản quyền giải đấu.
Theo Tuổi trẻ
Những gương mặt mới đang mang đến thêm nhiều phương án cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh cùng các tân binh Việt kiều Adou Minh và Williams Minh Hoàng được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh ở nhiều vị trí.
Với nền tảng thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá khác nhau, nhóm cầu thủ này có thể giúp HLV Kim Sang-sik đa dạng hóa cách vận hành, đồng thời tạo thêm chiều sâu đội hình trong các trận đấu quan trọng.
Họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy nền tảng phòng ngự chắc chắn, đồng thời tăng cường khả năng tấn công tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng là duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, với toàn đội cùng tham gia vào cả hai trạng thái.
Tuyển Việt Nam vắng một số cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Văn Hậu và Thành Chung do chấn thương hoặc chưa đảm bảo thể lực. HLV Kim cho rằng những cầu thủ được triệu tập đều là lựa chọn tốt nhất hiện tại, đồng thời đặt niềm tin vào các nhân tố mới như Adou Minh và Williams Minh Hoàng.
Đội tuyển Philippines hiện có 20 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó 17 người sinh ra bên ngoài Philippines.
Dù sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Philippines có thành tích đối đầu kém hơn Việt Nam trong những năm gần đây.
Từ năm 2012 đến nay, hai đội gặp nhau 8 lần, Việt Nam thắng 7 trận và hòa 1 trận. Trận hòa gần nhất diễn ra tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, khi hai đội chia điểm với tỷ số 1-1. Đây cũng là lần gần nhất Việt Nam và Philippines chạm trán tại một giải đấu quốc tế chính thức.
Danh sách đội tuyển bóng đá Philippines
Thủ môn (3): Kevin Ray Mendoza (Chonburi), Michael Falkesgaard (Port), Quincy Kammeraad (Kuala Lumpur city)
Hậu vệ (8): Isaiah Alakiu (U21 Brighton & Hove Albion), Paul Tabinas (Dinamo Zagreb), Jefferson Tabinas (Selangor), Jesper Nyholm (PT Prachuap), Amani Aguinaldo (DPMM), Angelo Bruckner (SpVgg Bayreuth), Daisuke Sato (One Taguig), Scott Woods (Boeung Ket)
Tiền vệ (8): Sandro Reyes (Gutersloh), Manny Ott (Terengganu), Randy Schneider (Andorra), Oskari Kekkonen (Sabah), Zico Bailey (New Mexico United), Kenji Nishioka (Isenmulang Kalteng), Christian Rontini (Antella), Cole Mrowka (Colombus Crew)
Tiền đạo (4): Andre Leipold (SC Verl), Jarvey Gayoso (Penang), Bjorn Kristensen (KFUM Oslo), Sebastian Rasmussen (Hobro IK).
HLV trưởng: Carles Cuadrat.