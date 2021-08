Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình tại Afghanistan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình tại Afghanistan với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Sputniks, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một phiên họp đặc biệt về tình hình tại Afghanistan với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Theo kế hoạch, cuộc họp diễn ra vào lúc 10h00 ngày 16/8 (giờ New York), tức 21h00 cùng ngày giờ Việt Nam.

Trong khi đó, một người phát ngôn của của Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/8 cho biết, liên minh này đang thảo luận với các nước thành viên để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho việc sơ tán nhân viên là công dân Afghanistan và gia đình của họ, đến nơi an toàn. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết có bao nhiêu nhân viên là người Afghanistan vì lý do an ninh. Dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên EU cũng sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến trong ngày 17/8 để thảo luận về tình hình quốc gia Tây Nam Á này.

Bên cạnh đó, từng nước thành viên EU cũng đang tiến hành các kế hoạch sơ tán công dân và nhân viên của riêng mình. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác giải cứu.

Tại cuộc họp của đoàn chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU), bà Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội Đức trong chiến dịch giải cứu các công dân Đức tại Đại sứ quán nước này ở Kabul cũng như lực lượng người dân sở tại làm việc cho Đức, đồng thời nêu rõ rằng việc đảm bảo an ninh sân bay ở Kabul sẽ chỉ có thể thực hiện với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.

Trước mối đe dọa của làn sóng tị nạn xuất phát từ tình hình bất ổn ở Afghanistan, Thủ tướng Merkel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các quốc gia láng giềng Afghanistan và toàn bộ khu vực trong việc trợ giúp người lánh nạn. Bà cũng cho biết Đức cần sơ tán khoảng 10.000 người khỏi Afghanistan, bao gồm 2.500 nhân viên hỗ trợ người Afghanistan cũng như các nhà hoạt động nhân quyền, luật sư và những người được xem là có nguy cơ rủi ro nếu họ ở lại sau khi Taliban lên nắm quyền. Đến nay, đã có khoảng 40 nhân viên Đại sứ quán Đức đến Doha (Qatar) trong đêm 15/8 và hiện còn dưới 10 người vẫn mắc kẹt lại sân bay Kabul chờ được sơ tán. Tuy nhiên, chưa rõ những người bản địa làm việc cho Đức có được di tản luôn không.

Cùng ngày 16/8, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết nước này cũng sẽ sơ tán hàng trăm công dân Anh và công dân Afghanistan đủ điều kiện mỗi ngày, và hoạt động này sẽ diễn ra đến khi nào điều kiện an toàn vẫn cho phép để thực hiện. Dự kiến, ủy ban ứng phó khẩn cấp của Chính phủ Anh sẽ nhóm họp vào ngày 16/8 để thảo luận về tình hình Afghanistan.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska ngày 16/8 cũng cho biết tất cả những nhân viên làm việc cho nước này ở Kabul, dù là người Tây Ban Nha hay Afghanistan, hiện đang có mặt ở sân bay để được sơ tán về Tây Ban Nha. Phát biểu trên đài phát thanh Cadena SER, Bộ trưởng Grande-Marlaska thông báo nước này đã cử máy bay quân sự đến sơ tán họ ngay khi có thể, cùng với những công dân khác, những người đã hỗ trợ quân đội Tây Ban Nha, cơ quan viện trợ chính phủ và các tổ chức khác.

Các nước khác như Australia và Qatar cũng đang khẩn trương lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này đang nỗ lực đưa hơn 130 công dân và những người đã được cấp “thị thực nhân đạo” rời khỏi Afghanistan. Qatar cũng đang nỗ lực hết sức để giúp sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên nước ngoài của các tổ chức quốc tế đang tìm cách rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Về tình hình tại Afghanistan, lực lượng Taliban khẳng định đã kiểm soát hơn 90% các trụ sở của chính phủ và gần như tất cả các chốt kiểm soát trong thành phố Kabul. Các tay súng của lực lượng này tại Kabul cũng đang bắt đầu thu giữ vũ khí của dân thường khi cho rằng họ không cần vũ khí vì mục đích tự vệ nữa.

