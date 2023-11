Xung đột khiến kinh tế Israel thiệt hại khoảng 600 triệu USD mỗi tuần

Báo cáo ước tính Israel thiệt hại 1,25 tỷ NIS (hơn 325 triệu USD) do tình trạng đóng cửa các cơ sở giáo dục, khoảng 590 triệu NIS do 144.000 cư dân sơ tán không đi làm.

Kinh tế Israel thiệt hại vì xung đột. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/11, Ngân hàng Trung ương Israel cho biết tình trạng thiếu lao động do cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas đã khiến nền kinh tế Israel thiệt hại ước tính 600 triệu USD/tuần, tương đương khoảng 6% GDP.

Báo cáo trên thống kê thiệt hại mỗi tuần trong 3 tuần đầu tiên của cuộc xung đột nổ ra từ ngày 7/10, từ đó kết luận sự sụt giảm nguồn cung lao động là do việc huy động quân dự bị, việc sơ tán cư dân ở miền Nam và miền Bắc, và việc đóng cửa hệ thống giáo dục khiến phụ huynh phải nghỉ việc trông con.

Cụ thể, báo cáo ước tính Israel thiệt hại 1,25 tỷ NIS (hơn 325 triệu USD) do tình trạng đóng cửa các cơ sở giáo dục, khoảng 590 triệu NIS do 144.000 cư dân sơ tán không đi làm và khoảng 500 triệu NIS do huy động khoảng 360.000 quân dự bị.

Ngân hàng Trung ương Israel lưu ý rằng việc mở cửa trở lại một phần hệ thống giáo dục trong những ngày gần đây có thể giúp giảm thiệt hại.

Sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ, Israel đã đáp trả mạnh mẽ bằng chiến dịch tấn công trên không và trên bộ vào Dải Gaza, với cam kết “xóa sổ” lực lượng này.

Theo một phân tích mới của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng có thể khiến nền kinh tế của người Palestine ở Gaza và Bờ Tây bị thụt lùi hàng thập kỷ.

Báo cáo của UNDP cảnh báo cuộc xung đột tới nay đã xóa sổ 61% việc làm ở Gaza và 24% việc làm ở Bờ Tây. Dự báo sau một tháng xung đột, GDP của Palestine sẽ giảm 4,2% so với ước tính trước xung đột. Con số thiệt hại khoảng 857 triệu USD.

Nếu xung đột kéo dài đến tháng thứ hai, con số đó sẽ tăng lên 1,7 tỷ USD, khiến GDP thiệt hại khoảng 8,4%./.

Theo Vietnam+