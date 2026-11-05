1991 35 năm xây dựng và phát triển 2026

THPT Chuyên Hà Tĩnh và những tấm huy chương quốc tế danh giá

35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới. Từ tấm Huy chương Vàng Olympic Toán Đông Nam Á đầu tiên năm 1998 đến Huy chương Vàng IMO năm 2025, thầy trò nhà trường đã mang về 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.