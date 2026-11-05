Trịnh Kim Chi
Olympic Toán khu vực Đông Nam ÁTấm huy chương đầu tiên
35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới. Từ tấm Huy chương Vàng Olympic Toán Đông Nam Á đầu tiên năm 1998 đến Huy chương Vàng IMO năm 2025, thầy trò nhà trường đã mang về 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.
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Olympic Toán khu vực Đông Nam ÁTấm huy chương đầu tiên
IMO lần thứ 47, Slovenia 19/42 điểmNgười Hà Tĩnh đầu tiên dự thi và đạt giải IMO
IMO lần thứ 54, Colombia 34/42 điểmĐứng thứ nhất đoàn Việt Nam
IMO lần thứ 56, Chiang Mai (Thái Lan)Nữ sinh duy nhất của đoàn
IMO lần thứ 58, Rio de Janeiro (Brazil)Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn
Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương
IChO lần thứ 54, Trung Quốc đăng cai (trực tuyến)HCV Hóa quốc tế đầu tiên của trường
IChO lần thứ 55, Zürich (Thụy Sĩ)Hạng 7 thế giới
IMO lần thứ 65, Bath (Vương quốc Anh)Khi học lớp 11
IMO lần thứ 66, Sunshine Coast, Queensland (Úc)Khi học lớp 12
Olympic Tin học châu Á – Thái Bình DươngViệt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn
Tổng cộng có 11 huy chương
4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ
2 HCV
2 HCB
3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ
2 HCV
1 HCV (Toán Đông Nam Á) và 2 HCB (Tin học châu Á – Thái Bình Dương)
HCV: Huy chương Vàng HCB: Huy chương Bạc HCĐ: Huy chương Đồng