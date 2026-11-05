Infographic

199135 năm xây dựng và phát triển2026

THPT Chuyên Hà Tĩnh và những tấm huy chương quốc tế danh giá

35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới. Từ tấm Huy chương Vàng Olympic Toán Đông Nam Á đầu tiên năm 1998 đến Huy chương Vàng IMO năm 2025, thầy trò nhà trường đã mang về 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.

6Vàng
4Bạc
1Đồng
Xem bảng vàng Tổng hợp
Toán Hóa học Tin học
01

Hành trình 1998 – 2026

Chạm vào từng tấm huy chương để xem học sinh

02

Bảng vàng 11 tấm huy chương

Trịnh Kim ChiẢnh1998
Huy chương VàngToán

Trịnh Kim Chi

Olympic Toán khu vực Đông Nam Á

Tấm huy chương đầu tiên
Lê Nam TrườngẢnh2006
Huy chương BạcToán

Lê Nam Trường

IMO lần thứ 47, Slovenia 19/42 điểm

Người Hà Tĩnh đầu tiên dự thi và đạt giải IMO
Võ Anh ĐứcẢnh2013
Huy chương VàngToán

Võ Anh Đức

IMO lần thứ 54, Colombia 34/42 điểm

Đứng thứ nhất đoàn Việt Nam
Nguyễn Thị Việt HàẢnh2015
Huy chương ĐồngToán

Nguyễn Thị Việt Hà

IMO lần thứ 56, Chiang Mai (Thái Lan)

Nữ sinh duy nhất của đoàn
Phan Nhật DuyẢnh2017
Huy chương VàngToán

Phan Nhật Duy

IMO lần thứ 58, Rio de Janeiro (Brazil)

Việt Nam xếp thứ 3 toàn đoàn
Nguyễn Đình ĐạiẢnh2017
Huy chương BạcTin học

Nguyễn Đình Đại

Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

Phan Xuân HànhẢnh2022
Huy chương VàngHóa học

Phan Xuân Hành

IChO lần thứ 54, Trung Quốc đăng cai (trực tuyến)

HCV Hóa quốc tế đầu tiên của trường
Đinh Cao SơnẢnh2023
Huy chương VàngHóa học

Đinh Cao Sơn

IChO lần thứ 55, Zürich (Thụy Sĩ)

Hạng 7 thế giới
Trần Minh HoàngẢnh2024
Huy chương BạcToán

Trần Minh Hoàng

IMO lần thứ 65, Bath (Vương quốc Anh)

Khi học lớp 11
Trần Minh HoàngẢnh2025
Huy chương VàngToán

Trần Minh Hoàng

IMO lần thứ 66, Sunshine Coast, Queensland (Úc)

Khi học lớp 12
Thái Văn Gia KiênẢnh2026
Huy chương BạcTin học

Thái Văn Gia Kiên

Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn
03

Tổng hợp 6 Vàng, 4 Bạc, 1 Đồng

4Bạc
6Vàng
1Đồng

Tổng cộng có 11 huy chương

Toán7 huy chương

4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ

Hóa học2 huy chương

2 HCV

Tin học2 huy chương

2 HCB

IMOIMO6 huy chương

3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ

IChOIChO2 huy chương

2 HCV

Olympic khu vực3 huy chương

1 HCV (Toán Đông Nam Á) và 2 HCB (Tin học châu Á – Thái Bình Dương)

HCV: Huy chương Vàng HCB: Huy chương Bạc HCĐ: Huy chương Đồng