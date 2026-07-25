Á hậu Ngọc Hằng gây chú ý với diện mạo ngọt ngào và phong cách thanh lịch xuống phố Á hậu Ngọc Hằng thu hút nhiều sự quan tâm khi đăng tải bộ ảnh mới với phong cách thời trang thanh lịch, khoe nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái ngày càng thăng hạng.

Á hậu Ngọc Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ bộ ảnh mới trên trang cá nhân. Xuất hiện rạng rỡ giữa khung cảnh đường phố ngập nắng kèm lời nhắn giản dị chào ngày mới, người đẹp nhanh chóng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

Á hậu Ngọc Hằng gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào.

Phong cách thời trang tinh tế và vóc dáng cân đối

Trong loạt hình vừa công bố, Á hậu Ngọc Hằng lựa chọn thiết kế váy ren tông màu trắng kem thanh lịch. Trang phục có kiểu dáng ôm vừa vặn, giúp người đẹp khoe khéo vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài ấn tượng. Tối giản trong khâu phụ kiện và không dùng lớp trang điểm quá đậm, cô vẫn tạo được sức hút nhờ gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi tắn.

Mái tóc dài uốn nhẹ tự nhiên kết hợp lối trang điểm trong trẻo giúp tôn lên các đường nét hài hòa. Những khoảnh khắc người đẹp đón ánh nắng hay mỉm cười nhẹ nhàng trước ống kính đều mang đến cảm giác dịu dàng, đúng với hình tượng nữ tính mà cô xây dựng từ sau khi đăng quang.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Á hậu Ngọc Hằng gây chú ý.

Hình ảnh ngày càng hoàn thiện trong mắt công chúng

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác cao cùng nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại lời khen cho ngoại hình tràn đầy sức sống và thần thái ngày càng sang trọng, trưởng thành của nàng Á hậu.

Nhan sắc cuốn hút của Á hậu Ngọc Hằng nhận nhiều lời khen.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, phong cách thời trang tinh tế cũng là điểm cộng giúp Á hậu Ngọc Hằng ghi điểm. Cô ưu tiên các thiết kế thanh lịch, tôn dáng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, hiện đại. Nhìn chung, sau một thời gian hoạt động giải trí, Ngọc Hằng đang từng bước hoàn thiện bản thân và duy trì sự yêu mến từ đông đảo công chúng.