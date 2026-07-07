Á hậu Quỳnh Châu gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn sau sinh Xuất hiện trong bộ ảnh mới tại khu nghỉ dưỡng, Á hậu Quỳnh Châu ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ và thân hình săn chắc chỉ sau vài tháng sinh con. Thiết kế váy cúp ngực tinh tế giúp người đẹp khoe trọn bờ vai thanh mảnh và thần thái cuốn hút.

Á hậu Quỳnh Châu vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh mới với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Trong thiết kế cúp ngực tông trắng tinh khôi, người đẹp sinh năm 1994 khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng thần thái rạng rỡ tại một khu nghỉ dưỡng. Thay vì lựa chọn phong cách cầu kỳ, cô ưu tiên diện mạo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch đặc trưng.

Sắc vóc thăng hạng trong thiết kế tinh tế

Bộ trang phục được Quỳnh Châu lựa chọn có điểm nhấn là các chi tiết hoa 3D đính kết tỉ mỉ, giúp tôn lên xương quai xanh quyến rũ và vóc dáng cân đối. Gam màu trắng chủ đạo không chỉ làm nổi bật làn da sáng mà còn phù hợp với hình ảnh dịu dàng mà cô đang theo đuổi thời gian gần đây.

Thần thái sang chảnh, cuốn hút của Á hậu Quỳnh Châu. (Nguồn: FBNV)

Đáng chú ý, dù mới đón quý tử đầu lòng được vài tháng, Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2022 đã nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn và săn chắc. Khả năng cân bằng giữa cuộc sống gia đình và việc duy trì phong độ sắc vóc của người đẹp gốc Lâm Đồng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của người đẹp gốc Lâm Đồng. (Nguồn: FBNV)

Phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận về lượng tương tác lớn với nhiều lời khen ngợi về khí chất và năng lượng tích cực. Nhiều khán giả nhận xét phong cách "nàng thơ" rất phù hợp với Quỳnh Châu, giúp cô tỏa sáng dù diện thiết kế không quá cầu kỳ. Các khung hình khoe đôi chân thon dài và vóc dáng nuột nà trong thiết kế váy ngắn cũng trở thành tâm điểm bàn luận.

Á hậu Quỳnh Châu khoe trọn đôi chân thon dài và vóc dáng nuột nà trong thiết kế váy ngắn. (Nguồn: FBNV)

Hình ảnh nghệ sĩ đa năng và biến hóa

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Quỳnh Châu vẫn duy trì được sức hút ổn định nhờ sự nghiêm túc và đa năng. Xuất thân từ người mẫu chuyên nghiệp, cô dần khẳng định thực lực ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC và khách mời tại các chương trình truyền hình thực tế.

Á hậu Quỳnh Châu luôn nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp, phong cách thời trang linh hoạt cũng là yếu tố giúp Quỳnh Châu ghi điểm. Cô có khả năng biến hóa đa dạng từ cá tính, sắc sảo đến nhẹ nhàng, thanh lịch. Chính sự đổi mới không ngừng này đã giúp Á hậu giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ suốt thời gian qua.