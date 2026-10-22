Al-Ahli Jeddah 4-1 Al Khaleej Saihat: Al-Ahli Jeddah giành chiến thắng Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 18 điểm, đứng hạng 5. Trận gặp Al Khaleej Saihat diễn ra lúc 01:00 ngày 23/10/2026 tại Alinma Stadium.

Al-Ahli Jeddah 4 - 1 Al Khaleej Saihat Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Al-Ahli Jeddah tiếp đón Al Khaleej Saihat.

9' Thẻ vàng Phút 9': Ahmad Asiri (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

11' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (1-0) Phút 11': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Eduard Spertsyan). Tỷ số: 1 - 0.

13' VAR Phút 13': Bàn thắng được công nhận — Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah).

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 52% - 48% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Mohammed Al-Khabrani (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

28' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 58% - 42% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

42' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 59% - 41% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Saleh Al Amri vào sân thay Ahmad Asiri.

45' Thay người Phút 45' (Al Khaleej Saihat): Thamer Al-Khaibri vào sân thay Joshua King.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Joshua King (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 55% - 45% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 7 - 15, cứu thua 0 - 3.

57' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (2-0) Phút 57': Artem Bondarenko (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Francisco Trincão). Tỷ số: 2 - 0.

61' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (3-0) Phút 61': Francisco Trincão (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Ivan Toney). Tỷ số: 3 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Al-Ahli Jeddah): Matheus Gonçalves Martins vào sân thay Firas Al-Buraikan.

66' Thay người Phút 66' (Al-Ahli Jeddah): Mohammed Abdulrahman Yousef vào sân thay Saeed Baattia.

66' Thay người Phút 66' (Al-Ahli Jeddah): Ziyad Al-Johani vào sân thay Eduard Spertsyan.

67' Thay người Phút 67' (Al Khaleej Saihat): Miguel Crespo da Silva vào sân thay Mohammed Al-Khabrani.

67' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 62% - 38% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 15, cứu thua 0 - 3.

68' VAR Phút 68': Card upgrade confirmed — Mateo Benegas (Al Khaleej Saihat).

69' Thẻ đỏ Phút 69': Mateo Benegas (Al Khaleej Saihat) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

79' Thay người Phút 79' (Al Khaleej Saihat): Hussain Al Issa vào sân thay Musa Barrow.

79' Thay người Phút 79' (Al Khaleej Saihat): mohammed bader munshi vào sân thay Majed Omar Kanabah.

79' VAR Phút 79': Bàn thắng không được công nhận — Mohammed Abdulrahman Yousef (Al-Ahli Jeddah).

79' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al-Ahli Jeddah 63% - 37% Al Khaleej Saihat, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 15, cứu thua 0 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Al-Ahli Jeddah): Abdullah Radif vào sân thay Artem Bondarenko.

81' Thay người Phút 81' (Al-Ahli Jeddah): Ramez Zaid Al-Attar vào sân thay Francisco Trincão.

87' BÀN THẮNG! Al Khaleej Saihat (3-1) Phút 87': Thamer Al-Khaibri (Al Khaleej Saihat) lập công (kiến tạo: Hussain Al Issa). Tỷ số: 3 - 1.

90+6' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (4-1) Phút 90+6': Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 1.

KT Kết thúc: Al-Ahli Jeddah 4-1 Al Khaleej Saihat Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 03:03 24/10/2026

Al-Ahli Jeddah Thống kê Al Khaleej Saihat 62% Kiểm soát bóng 38% 16 Dứt điểm 6 11 Trúng đích 1 5 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 17 4 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật I. Toney Al-Ahli Jeddah 2 bàn · 1 kiến tạo Trincão Al-Ahli Jeddah 1 bàn · 1 kiến tạo A. Bondarenko Al-Ahli Jeddah 1 bàn Thamer Al Khaibri Al Khaleej Saihat 1 bàn E. Spertsyan Al-Ahli Jeddah 1 kiến tạo · điểm 7.15 Hussain Al Eisa Al Khaleej Saihat 1 kiến tạo · điểm 6.87

Al-Ahli Jeddah đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 5 với 18 điểm khi bước vào cuộc tiếp đón Al Khaleej Saihat lúc 01:00 ngày 23/10/2026 trên sân Alinma Stadium. Đối thủ đang xếp hạng 10 với 12 điểm, kém đội chủ nhà 6 điểm.

Al-Ahli Jeddah giữ vị trí đáng chú ý trong cuộc đua phía trên

Với 18 điểm và vị trí thứ 5, Al-Ahli Jeddah đang ở nhóm bám đuổi sát những đội dẫn đầu. Mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với tham vọng cạnh tranh một vé dự cúp châu lục.

Vì vậy, trận gặp đội đứng giữa bảng là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì nhịp độ trong nhóm đầu.

Phong độ: Al-Ahli Jeddah mạnh hơn về mạch thắng, Al Khaleej Saihat vững vàng về sự bền bỉ

Trong 4 trận gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, sau một trận thua trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại sự ổn định và tinh thần thi đấu.

Trong khi đó, Al Khaleej Saihat thắng 2 trận và hòa 3 trận trong 5 trận gần nhất, chưa để thua trận nào. Họ thắng ở hai trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp. Dù vậy, việc hòa nhiều cho thấy đội khách chưa biến được thế trận cân bằng thành chiến thắng một cách đều đặn.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Al-Ahli Jeddah

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Al Khaleej Saihat chưa thắng được đối thủ này trong giai đoạn đó.

Thành tích ấy mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Ngược lại, Al Khaleej Saihat cần tìm cách phá vỡ thế bế tắc trước đối thủ mà họ chưa thể vượt qua.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà hưng phấn và lợi thế đối đầu, Al-Ahli Jeddah nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm phía dưới.

Về phía Al Khaleej Saihat, chuỗi trận không thua gần đây là nền tảng để họ thi đấu chắc chắn. Tuy nhiên, thách thức của đội khách là chuyển những trận hòa thành điểm số cao hơn, nhất là khi gặp đối thủ đang có mạch thắng. Nếu giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi, họ vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Al-Ahli Jeddah có nhiều yếu tố nghiêng về mình: thứ hạng cao hơn, cách biệt 6 điểm, phong độ gần đây tốt và thành tích đối đầu áp đảo. Al Khaleej Saihat không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi họ chưa thua trong 5 trận gần nhất, nhưng họ phải vượt qua rào cản lịch sử đối đầu bất lợi.

Đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn ở trận đấu này, song đội khách vẫn có cơ sở để cạnh tranh nếu duy trì được sự chắc chắn như những vòng đấu gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ahli Jeddah · 4 thắng 1 hòa Al Khaleej Saihat · 0 thắng Al Khaleej Saihat 1 - 4 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 4 - 1 Al Khaleej Saihat AJ Al-Ahli Jeddah 2 - 2 Al Khaleej Saihat Hòa Al Khaleej Saihat 0 - 3 Al-Ahli Jeddah AJ Al-Ahli Jeddah 1 - 0 Al Khaleej Saihat AJ

Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T T T B 9 Trận 6-0-3 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 12 Thủng lưới Al Khaleej Saihat 5 trận gần nhất T T H H H 10 Trận 2-6-2 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B 4 Al-Ittihad FC 9 6 2 1 +8 20 T B T T T 5 Al-Ahli Jeddah 9 6 0 3 +11 18 T T T B T 6 NEOM 10 5 1 4 +5 16 B B H T T … 9 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H 10 Al Khaleej Saihat 10 2 6 2 -4 12 T T H H H 11 Al-Hazm 10 2 3 5 -4 9 B B H B T …