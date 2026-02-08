Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tập 5: Màn chiêu mộ gay kịch tính và 4 Nhà mới lộ diện Tập 5 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chứng kiến cuộc đua lập nhà nảy lửa giữa 4 thủ lĩnh, chính thức chốt danh sách thành viên 4 Nhà bước vào Công diễn 2.

Tập 5 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mở ra chặng đường mới cho các nghệ sĩ với màn tái thiết lập lực lượng đầy kịch tính. Sau những màn trình diễn sôi động ở Công diễn 1, các Anh tài bước vào quy trình thành lập 4 Nhà hoàn toàn mới, đồng thời có chuyến dã ngoại ý nghĩa tại Ninh Thuận để nạp năng lượng trước thử thách tiếp theo.

Màn bứt phá tại Công diễn 1 và sự xáo trộn bảng xếp hạng hỏa lực

Khép lại Công diễn 1, Nhà Làm mạnh gồm ba thành viên Thái VG, Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu đã xuất sắc dẫn đầu bảng điểm nhờ tiết mục "Nhong nhong nhong". Sự đầu tư chỉn chu cùng tinh thần đồng đội đã giúp nhóm nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Tiết mục "Nhong nhong nhong" có điểm số cao nhất trong Công diễn 1

Bên cạnh thắng lợi chung của tập thể, hai chiếc nhẫn "Chiến tướng" dành cho cá nhân có điểm hỏa lực cao nhất từ các nhà chiến thắng đã thuộc về Thái VG (Nhà Làm mạnh) và Hà An Huy (Nhà Soạn nhạc). Thành tích này trực tiếp đưa cả hai trở thành những thủ lĩnh mới cho lượt thi đấu kế tiếp.

Hà An Huy giành được chiếc nhẫn "Chiến tướng". Với kết quả này nam ca sĩ trở thành thủ lĩnh của Nhà mới trong Công diễn 2

Cùng với đó, Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân cũng ghi nhận biến động đáng chú ý. Jun Phạm vươn lên vị trí dẫn đầu, trong khi Anh tài K.O có màn bứt phá ấn tượng khi tăng hơn 10 hạng để đứng ở vị trí 22. Những thay đổi về thứ hạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật chiêu mộ nhân sự của từng nghệ sĩ.

Cuộc đua chiêu mộ thành viên gay kịch tính giữa các thủ lĩnh

Bước sang Công diễn 2, trách nhiệm dẫn dắt 4 Nhà thuộc về hai thủ lĩnh đương nhiệm Hoàng Tôn, Huỳnh Lập và hai tân thủ lĩnh Chiến tướng là Thái VG, Hà An Huy. Quy trình lập nhà diễn ra qua 2 vòng với các bước đàm phán, chiêu mộ, từ chối và xác nhận đầy cân não.

Tại Vòng 1, Thái VG tận dụng tốt lợi thế để nhanh chóng chiêu mộ Jun Phạm và Hoàng Dũng. Trong khi đó, Hà An Huy thuyết phục thành công BB Trần cùng Phùng Minh Cương gia nhập đội hình.

Cuộc đua chiêu mộ thành viên đầy quyết liệt giữa các đội (Ảnh chụp màn hình)

Kịch tính tăng cao ở Vòng 2 khi áp dụng quy tắc đối đầu: nếu từ 2 thủ lĩnh trở lên cùng giơ phiếu chọn một Anh tài, các thủ lĩnh đó sẽ mất lượt và nghệ sĩ tiếp tục ở trạng thái tự do. Nhạc sĩ Mew Amazing trở thành điểm nóng thu hút cả 4 đội hình. Sự cạnh tranh quyết liệt dẫn đến hàng loạt pha trùng phiếu khiến cuộc chọn lựa bị tắc nghẽn liên tục từ lượt 1 đến lượt 8. Phải đến lượt thứ 9, Thái VG mới thành công đưa Mew Amazing về đội, đồng thời chiêu mộ thêm ca sĩ Đông Hùng.

Chính thức chốt danh sách 4 Nhà bước vào Công diễn 2

Sau những giờ phút thảo luận và thống nhất bản sắc riêng, đội hình 4 Nhà tham gia Công diễn 2 đã chính thức hoàn thiện. Đáng chú ý, hai thành viên của nhóm Da LAB là Thỏ và Thơm lần đầu tiên đứng chung một đội hình.

Nhà Thám hiểm: Hoàng Tôn (Thủ lĩnh), OSAD, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, Thơm (Da LAB), K.O, Lê Xuân Tiền.

Hoàng Tôn (Thủ lĩnh), OSAD, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, Thơm (Da LAB), K.O, Lê Xuân Tiền. Nhà Chiến mã: Hà An Huy (Thủ lĩnh), BB Trần, Phùng Minh Cương, Thanh Duy, Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Thuận Nguyễn, Nguyễn Văn Chung.

Hà An Huy (Thủ lĩnh), BB Trần, Phùng Minh Cương, Thanh Duy, Đại Nghĩa, Trịnh Thăng Bình, Thuận Nguyễn, Nguyễn Văn Chung. Nhà Hiển nhiên: Huỳnh Lập (Thủ lĩnh), Thái Lê Minh Hiếu, Cheng, Đinh Mạnh Ninh, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Will, Neko Lê.

Huỳnh Lập (Thủ lĩnh), Thái Lê Minh Hiếu, Cheng, Đinh Mạnh Ninh, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Will, Neko Lê. Nhà Long mã: Thái VG (Thủ lĩnh), Jun Phạm, Hoàng Dũng, It’s Charles., Mew Amazing, Hoàng Rob, Tùng Mint, Đông Hùng.

Trước khi bước vào đợt tập luyện căng thẳng cho Công diễn 2, dàn Anh tài đã có chuyến dã ngoại ngoại khóa tại Ninh Thuận. Chuyến đi mang lại khoảng thời gian thư giãn, giúp các thành viên gia tăng kết nối và thấu hiểu lẫn nhau qua chuỗi thử thách trải nghiệm cùng những phút giây tâm sự chân thành.