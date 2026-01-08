Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 lên tiếng về kết quả chấm điểm tân Hoa hậu Emoura Phạm Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 công bố ban giám khảo đồng thuận 100% về chiến thắng của Emoura Phạm, đồng thời làm rõ lý do tổ chức phần thi ứng xử Top 2.

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 vừa chính thức lên tiếng làm rõ về quy trình chấm điểm và kết quả chung cuộc sau chiến thắng của tân Hoa hậu Emoura Phạm. Theo ban tổ chức, quyết định lựa chọn người chiến thắng nhận được sự đồng thuận cao từ phía hội đồng giám khảo ngay từ các phiên thảo luận đầu tiên.

Sự đồng thuận tuyệt đối từ ban giám khảo

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Emoura Phạm. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, đại diện ban tổ chức cho biết hội đồng chấm thi đã đạt được sự thống nhất rất cao trong việc lựa chọn tân hoa hậu.

Cụ thể, đại diện ban tổ chức chia sẻ với truyền thông rằng trong các cuộc họp từ ban đầu của đêm thi, các thành viên ban giám khảo gần như đồng tình 100% với kết quả này. Chiến thắng của Emoura Phạm phản ánh đúng đánh giá xuyên suốt của hội đồng chuyên môn trong suốt quá trình đồng hành.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026.

Làm rõ nguyên nhân tổ chức phần thi ứng xử Top 2

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng giải đáp các ý kiến cho rằng việc đưa ra phần thi ứng xử riêng cho Top 2 xuất phát từ việc ban giám khảo còn phân vân giữa hai ứng viên xuất sắc nhất. Đại diện cuộc thi khẳng định đây hoàn toàn là kịch bản đã được thiết kế sẵn từ trước.

Theo ban tổ chức, phần thi này không xuất phát từ sự lúng túng hay chưa thống nhất ý kiến của ban giám khảo. Kịch bản chuẩn bị sẵn quy định Top 2 sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi từ đương kim Miss Grand International 2025 để hoàn thiện phần thi trước khi công bố danh hiệu cao nhất.

Top 2 Miss Grand Vietnam 2026 là Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc.

Thành tích chung cuộc và định hướng tham gia đấu trường quốc tế

Tại kết quả chung cuộc của Miss Grand Vietnam 2026, vị trí Á hậu 4 thuộc về Trịnh Yến Nhi, Á hậu 3 là Phan Lê Kim Ngọc, và danh hiệu Á hậu 2 gọi tên Võ Đoàn Bảo Hà. Ngôi vị Á hậu 1 trao cho Ngô Bảo Ngọc, giúp cô giành suất tham dự MGI All Stars trong thời gian tới.

Tân Hoa hậu Emoura Phạm sở hữu chiều cao 1,70 m cùng số đo ba vòng 79-59-92 cm. Đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn để đại diện nhan sắc Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Ấn Độ.