Ban tổ chức Miss Grand Vietnam lên tiếng về phần thi áo tắm gây tranh cãi của Emoura Phạm Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 phản hồi việc thí sinh Emoura Phạm tự ý thay đổi động tác trình diễn áo tắm so với buổi tổng duyệt, gây dư luận trái chiều.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 đã chính thức lên tiếng về phần trình diễn áo tắm của thí sinh Emoura Phạm trong khuôn khổ phần thi Best in Swimsuit diễn ra chiều 23/7. Sự việc trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn nhan sắc khi những động tác uốn éo và tạo dáng của thí sinh này bị khán giả đánh giá là chưa phù hợp.

Lý do phần trình diễn của thí sinh khác biệt so với buổi tổng duyệt

Theo phản hồi từ ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026, trong toàn bộ quá trình tập luyện và tổng duyệt, ban chuyên môn luôn yêu cầu các thí sinh thực hiện đúng kỹ năng, động tác và ý tưởng đã trình duyệt. Quy trình này nhằm giúp ban tổ chức đưa ra góp ý, điều chỉnh để bảo đảm tính chỉn chu và phù hợp với tiêu chí chung của cuộc thi.

Tuy nhiên, tại buổi thi chính thức, thí sinh Emoura Phạm đã tự ý bổ sung và thay đổi một số động tác so với nội dung đã được thống nhất. Đại diện đơn vị tổ chức nhận định sự thay đổi này có thể xuất phát từ chiến lược trình diễn hoặc tinh thần tự sáng tạo của thí sinh, dẫn đến việc phần thi không đúng với kịch bản ban đầu.

Phần thi của Emoura Phạm đang gây nhiều bàn luận.

Dù tôn trọng cá tính và sự tự tin của mỗi cá nhân, ban tổ chức khẳng định để duy trì tính chuyên nghiệp và sự thống nhất, mọi phần biểu diễn trên sân khấu bắt buộc phải qua phê duyệt tại buổi tổng duyệt.

Phản ứng dư luận và phương hướng quản lý trong các vòng thi tiếp theo

Màn trình diễn của Emoura Phạm hiện vẫn thu hút nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng nữ thí sinh chỉ muốn tạo sự nổi bật, phần lớn khán giả nhận định việc lạm dụng động tác uốn éo làm giảm đi tính tinh tế cần có của một cuộc thi nhan sắc chuyên nghiệp.

Tiếp thu ý kiến đóng góp từ dư luận và truyền thông, ban tổ chức cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm soát, trao đổi chặt chẽ với thí sinh từ khâu tập luyện đến biểu diễn thực tế trong các vòng thi tới, nhằm đảm bảo không có phát sinh ngoài kịch bản đã thống nhất.

Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 trong phần thi áo tắm.

Sau phần thi áo tắm, Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tiếp tục bước vào các thử thách tiếp theo để đánh giá toàn diện về kỹ năng catwalk, giao tiếp và ứng xử. Đêm bán kết kết hợp thi The Grand National Costume dự kiến diễn ra ngày 28/7, còn đêm chung kết tranh vương miện sẽ tổ chức vào ngày 31/7 tại TP.HCM.