Becamex TP.HCM vs PVF-CAND: Chủ nhà quyết tâm giải hạn trước kỳ nghỉ Tết Tại vòng 13 V.League, Becamex TP.HCM và PVF-CAND đều đặt mục tiêu 3 điểm để thoát khỏi khủng hoảng. Sự trở lại của Hồ Tấn Tài là tâm điểm chú ý trên sân Thống Nhất.

Trận đấu giữa Becamex TP.HCM và PVF-CAND tại vòng 13 LPBank V.League 1 - 2025/26 diễn ra trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang khát khao chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đây được xem là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất từ đầu mùa giải.

Áp lực đè nặng lên tân huấn luyện viên Ueno Nobuhiro

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng, HLV Ueno Nobuhiro vẫn chưa thể giúp Becamex TP.HCM tìm lại bản sắc vốn có. Lối chơi kiểm soát bóng mà chiến lược gia người Nhật Bản đang xây dựng vẫn còn rời rạc và thiếu sự đột biến cần thiết. Trận hòa không bàn thắng đầy may mắn trước Hà Tĩnh ở vòng đấu trước là minh chứng cho sự bế tắc của hàng công, nơi đội bóng phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn để giữ lại một điểm.

Becamex TP.HCM không có được phong độ tốt nhất.

Việc được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất vừa là lợi thế, vừa là áp lực không nhỏ cho các cầu thủ TP.HCM. Đội chủ nhà buộc phải giành trọn 3 điểm để tạo đà tâm lý tốt cho quãng nghỉ dài phía trước, đồng thời củng cố niềm tin nơi người hâm mộ sau chuỗi thành tích thiếu ổn định.

PVF-CAND và bài toán thoát khỏi nhóm cuối bảng

Phía bên kia chiến tuyến, tình cảnh của PVF-CAND thậm chí còn đáng báo động hơn. Tân binh của V.League đang trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (hòa 5, thua 6). Vị trí áp chót trên bảng xếp hạng là kết quả của một hàng thủ thiếu tập trung và hàng công chưa tìm được tiếng nói chung.

Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công lúc này là chắt chiu từng điểm số để không bị lún sâu vào cuộc đua trụ hạng trước khi lượt đi khép lại. Việc phải làm khách tại Thống Nhất sẽ là thử thách cực đại, nhưng cũng là cơ hội để PVF-CAND tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm.

Biến động nhân sự và sự trở lại của Hồ Tấn Tài

Đáng chú ý, Becamex TP.HCM đã thực hiện cuộc thay máu nhân sự mạnh mẽ nhằm xoay chuyển tình thế. Tiền đạo Sam Bruce (Bỉ) được kỳ vọng sẽ mang lại sự sắc bén cho hàng công, bên cạnh sự gia nhập của Mạc Hồng Quân và Huỳnh Thế Hiếu. Tuy nhiên, tin vui lớn nhất với đội bóng thành phố chính là sự trở lại của hậu vệ Hồ Tấn Tài sau hơn một năm điều trị chấn thương dây chằng chéo. Kinh nghiệm và khả năng tạt bóng của Tấn Tài sẽ là vũ khí quan trọng để khoan phá hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, PVF-CAND cũng tăng cường sức mạnh bằng những cái tên như trung vệ ngoại Lucas Turci và tiền vệ David Reynolds. Sự bổ sung này, kết hợp cùng nhóm tuyển thủ U23 vừa trở lại như Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc, giúp HLV Nguyễn Thành Công có thêm những phương án chiến thuật chất lượng hơn cho chuyến hành quân xa nhà.

PV-CAND có thể giành điểm trước Becamex TP.HCM?

Phân tích chiến thuật: Cuộc đấu giữa kiểm soát và phản công

Dưới thời HLV Ueno Nobuhiro, Becamex TP.HCM đang cố gắng xây dựng lối chơi áp đặt nhưng chưa thực sự nhuần nhuyễn. Trong khi đó, PVF-CAND của HLV Nguyễn Thành Công dự kiến sẽ trung thành với lối đá phòng ngự phản công thực dụng. Sơ đồ 4-5-1 cho phép đội khách thiết lập khối bê tông ở khu vực trung tuyến, trước khi tận dụng tốc độ của Thanh Nhàn hoặc bản năng sát thủ của Hoàng Vũ Samson để gây bất ngờ.

Thông tin chi tiết trận đấu:

Thời gian: 18h00 ngày 7/2 (Giờ Việt Nam)

18h00 ngày 7/2 (Giờ Việt Nam) Địa điểm: Sân vận động Thống Nhất

Sân vận động Thống Nhất Trọng tâm: Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm của Đỗ Văn Thuận (PVF-CAND) và sức trẻ của Phan Thanh Hậu (Becamex TP.HCM) tại khu vực trung tuyến.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhờ yếu tố sân nhà, sự thiếu ổn định trong lối chơi khiến Becamex TP.HCM khó lòng áp đảo hoàn toàn đối thủ. Một thế trận giằng co và chặt chẽ nhiều khả năng sẽ diễn ra, và kết quả hòa có thể là kịch bản phản ánh đúng thực lực hiện tại của cả hai đội trước kỳ nghỉ Tết.