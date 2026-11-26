Beşiktaş 2-1 Hapoel Beer Sheva: Beşiktaş giành chiến thắng Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 7 điểm. Trận gặp Hapoel Beer Sheva diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Batumi Arena.

Beşiktaş 2 - 1 Hapoel Beer Sheva Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Beşiktaş tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

13' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Beşiktaş 73% - 27% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 2.

22' Thẻ vàng Phút 22': Salih Özcan (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Argument).

22' Thẻ vàng Phút 22': Yonas Malede (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Argument).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Beşiktaş 54% - 46% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 4 - 3.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Beşiktaş 55% - 45% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 4 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Beşiktaş): Yasin Özcan vào sân thay Emirhan Topçu.

45+4' Hỏng phạt đền Phút 45+4': Orkun Kökçü (Beşiktaş) sút hỏng phạt đền.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Beşiktaş 56% - 44% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 7 - 5.

59' Thay người Phút 59' (Beşiktaş): Dušan Vlahović vào sân thay Oh Hyeon-gyu.

59' Thay người Phút 59' (Beşiktaş): Junior Olaitan vào sân thay Wilfred Ndidi.

59' Thay người Phút 59' (Beşiktaş): Leandro Trossard vào sân thay Ilhan Fakili.

59' Thay người Phút 59' (Hapoel Beer Sheva): João Victor vào sân thay Yonas Malede.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Beşiktaş 51% - 49% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 8 - 6.

67' Thay người Phút 67' (Hapoel Beer Sheva): Adrián Ugarriza vào sân thay Mohamad Abu Rumi.

73' Thẻ vàng Phút 73': Forson Amankwah (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Beşiktaş 53% - 47% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 24 - 8 (trúng đích 8 - 8), phạt góc 10 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 8 - 8.

75' BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0) Phút 75': Junior Olaitan (Beşiktaş) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

76' Thẻ vàng Phút 76': Junior Olaitan (Beşiktaş) nhận thẻ vàng.

76' Thay người Phút 76' (Hapoel Beer Sheva): Javon East vào sân thay Igor Zlatanović.

77' Thay người Phút 77' (Hapoel Beer Sheva): Eilel Peretz vào sân thay zahi ahmed.

77' Thay người Phút 77' (Hapoel Beer Sheva): Idan Nachmias vào sân thay guy mizrahi.

81' VAR Phút 81': Bàn thắng không được công nhận — Dušan Vlahović (Beşiktaş).

86' Thẻ vàng Phút 86': Kassoum Ouattara (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Argument).

86' Thay người Phút 86' (Beşiktaş): Ernest Poku vào sân thay Václav Černý.

86' Beşiktaş ép sân Cầm bóng: Beşiktaş 54% - 46% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 26 - 8 (trúng đích 9 - 8), phạt góc 11 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 8 - 8.

90' BÀN THẮNG! Beşiktaş (2-0) Phút 90': Orkun Kökçü (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Dušan Vlahović). Tỷ số: 2 - 0.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Orkun Kökçü (Beşiktaş) nhận thẻ vàng.

90+3' BÀN THẮNG! Hapoel Beer Sheva (2-1) Phút 90+3': Javon East (Hapoel Beer Sheva) lập công (kiến tạo: João Victor). Tỷ số: 2 - 1.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Eilel Peretz (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Argument).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Yasin Özcan (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Argument).

KT Kết thúc: Beşiktaş 2-1 Hapoel Beer Sheva Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:17 27/11/2026

Đội hình chính thức Beşiktaş Sơ đồ 4-3-3 · HLV V. Italiano Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok 80 D. Alemdar 22 Taylan Bulut 35 Tiago Djaló 53 E. Topçu 11 K. Ouattara 4 W. Ndidi 6 S. Özcan 10 O. Kökçü 18 V. Černý 9 Oh Hyeon-Gyu 29 I. Fakili 34 M. Wolff 2 G. Mizrahi 44 D. Diop 4 M. Vítor 5 Pedro Amador 9 Z. Ahmed 28 N. Yehoshua 17 A. Forson 45 M. Abu Rumi 66 I. Zlatanović 14 Y. Malede Dự bị Beşiktaş 21 F. Miretti 90 S. Kılıçsoy 62 A. Murillo 1 A. Nübel 15 J. Olaitan 17 E. Poku 19 L. Trossard 28 D. Vlahović 8 K. Yılmaz Hapoel Beer Sheva 11 A. Ganah 3 M. Baltaxa 13 O. Davidzada 20 J. East 8 Kna'an 15 I. Nachmias 7 E. Peretz 12 I. Rotman 36 Y. Shani Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Beşiktaş Thống kê Hapoel Beer Sheva 54% Kiểm soát bóng 46% 28 Dứt điểm 9 10 Trúng đích 9 11 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 0 8 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật O. Kökçü Beşiktaş 1 bàn J. Olaitan Beşiktaş 1 bàn J. East Hapoel Beer Sheva 1 bàn D. Vlahović Beşiktaş 1 kiến tạo · điểm 7.52 João Victor Hapoel Beer Sheva 1 kiến tạo · điểm 6.62 D. Alemdar Beşiktaş Điểm 8.25

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 7 điểm. Khi tiếp đón Hapoel Beer Sheva, đội bóng này có cơ hội củng cố vị thế ở nhóm đầu bảng xếp hạng trước một đối thủ đang ở cuối bảng.

Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Batumi Arena.

Beşiktaş giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Beşiktaş đang có phong độ đáng tin cậy. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Với 7 điểm, họ xếp hạng 8, tức là nằm trong nhóm đang cạnh tranh ở phía trên bảng xếp hạng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Beşiktaş biết cách giành điểm trong phần lớn các trận gần đây. Đây là nền tảng để họ duy trì sức ép lên các đối thủ cùng nhóm.

Hapoel Beer Sheva đang ở chiều ngược lại

Hapoel Beer Sheva bước vào trận với tình thế khó khăn hơn nhiều. Họ chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất và thua 3 trận. Hiện đội xếp hạng 33 với vỏn vẹn 1 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn, cả về thứ hạng lẫn điểm số. Hapoel Beer Sheva cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vị trí thấp này.

Hai lần chạm trán gần nhất nghiêng về Beşiktaş

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Beşiktaş thắng cả hai, còn Hapoel Beer Sheva chưa có trận thắng hay trận hòa nào. Xu hướng này khớp với bức tranh phong độ hiện tại của hai đội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đang bám sát nhóm đầu, Beşiktaş nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và tìm cách giải quyết trận đấu sớm. Việc giữ được sự ổn định sau chuỗi trận khá tốt sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ khai thác khoảng cách về chất lượng.

Ở chiều ngược lại, Hapoel Beer Sheva cần giữ được sự chắc chắn trong cách tổ chức trận đấu. Họ buộc phải tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để tạo bất ngờ, vì phong độ gần đây của đội chưa thật thuyết phục.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Beşiktaş: thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và hai lần thắng trong các lần gặp gần nhất. Nếu duy trì sự tập trung, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành thêm điểm quý giá để giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Hapoel Beer Sheva cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Beşiktaş · 2 thắng 0 hòa Hapoel Beer Sheva · 0 thắng Beşiktaş 2 - 1 Hapoel Beer Sheva BEŞ Hapoel Beer Sheva 1 - 3 Beşiktaş BEŞ

Beşiktaş 5 trận gần nhất T T B H T 10 Trận 7-1-2 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 9 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất B B T T B 4 Trận 0-1-3 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 +7 9 B T T T 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 32 Celtic 4 1 0 3 -5 3 T B B B 33 Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1 B B B H 34 Lillestrom 4 0 1 3 -8 1 B B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Beşiktaş ✚ U. Akdag (Red Card) ✚ C. Keles (Off the roster) ✚ M. Rashica (Off the roster) ✚ E. Agbadou (Inactive) Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Lucas Ventura (Muscle Injury) ✚ E. Peretz (Inactive) ✚ I. Rotman (Inactive) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster)