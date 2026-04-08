Bradley Cooper và Gigi Hadid xuất hiện với nhẫn ở ngón áp út, dấy lên tin đồn kết hôn Tài tử Bradley Cooper và siêu mẫu Gigi Hadid gây chú ý khi cùng đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái tại Paris, làm dấy lên đồn đoán hai người đã bí mật tổ chức lễ cưới.

Tài tử Bradley Cooper và siêu mẫu Gigi Hadid đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi cùng đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái trong chuyến đi tới Paris, làm xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng cặp đôi đã bí mật kết hôn.

Hình ảnh gây chú ý tại Paris

Theo tin từ Page Six, cặp đôi được ghi lại hình ảnh sánh bước cùng nhau tại Paris (Pháp) vào ngày 4/8. Đáng chú ý, cả Bradley Cooper lẫn Gigi Hadid đều đeo một chiếc nhẫn mảnh trên ngón áp út tay trái – vị trí vốn gắn liền với nhẫn cưới hoặc nhẫn kết hôn ở nhiều quốc gia phương Tây.

Tài tử Bradley Cooper và siêu mẫu Gigi Hadid trong lần xuất hiện mới đây.

Hình ảnh ghi nhận hai người nắm tay rời phòng tập gym, trên tay Gigi Hadid luôn xuất hiện chiếc nhẫn này. Sau đó, họ tiếp tục tới dùng bữa tối tại nhà hàng Loulou ở Paris. Chiếc nhẫn gây tò mò bởi trước đó chỉ hai ngày, Bradley Cooper đi tập gym một mình và không đeo phụ kiện này.

Đến thời điểm hiện tại, đại diện truyền thông của Bradley Cooper và Gigi Hadid vẫn chưa chính thức lên tiếng phản hồi về những tin đồn liên quan đến lễ cưới bí mật.

Hiện đại diện của Bradley Cooper và Gigi Hadid vẫn chưa lên tiếng về thông tin cả hai đã bí mật kết hôn.

Mối quan hệ và định hướng tương lai

Bradley Cooper và Gigi Hadid công khai xuất hiện gần nhất cùng nhau tại lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce vào tháng 7. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 10/2023 sau lần ăn tối chung tại New York.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue hồi tháng 3/2025, Gigi Hadid từng chia sẻ về chuyện tình cảm của mình và gọi mối quan hệ với nam diễn viên là "rất lãng mạn và hạnh phúc". Nữ siêu mẫu nhấn mạnh sự trân trọng khi cả hai đều thấu hiểu bản thân và luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất khi bên nhau.

Đến tháng 7/2025, nguồn tin từ Page Six cho biết Bradley Cooper đã thảo luận về dự định kết hôn và mong muốn có thêm con chung với Gigi Hadid. Trước đó, cả hai đều đã có con riêng: Gigi Hadid có con gái Khai cùng ca sĩ Zayn Malik, trong khi Bradley Cooper có con gái Lea với bạn gái cũ Irina Shayk.

Nguồn tin của Page Six tiết lộ Bradley Cooper đã nghĩ đến chuyện kết hôn và có thêm con với Gigi Hadid.

Nguồn tin thân cận hé lộ cặp đôi từng hình dung về một gia đình chung, nơi các con sẽ lớn lên cùng nhau. Dù khá kín tiếng, Gigi Hadid gần đây cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên Bradley Cooper trong chuyến nghỉ dưỡng tại Paris, cho thấy tình cảm gắn bó của hai người.