Cách nhận ngay phiếu giảm giá 20.000 đồng mua gạo ST25+ tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH tặng phiếu mua hàng 20.000 đồng áp dụng cho gạo đặc sản ST25+ từ 28/07 đến 31/07/2026. Xem ngay cách nhận mã giảm giá cực dễ trên web và app.

Chương trình trợ giá gạo đặc sản ST25+ tại Bách hóa XANH mang đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm tiết kiệm và tiện lợi. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính, bạn sẽ nhận ngay phiếu giảm giá 20.000 đồng và được giao hàng tận nơi.

Chi tiết chương trình ưu đãi mua gạo ST25+

Chương trình khuyến mãi giảm giá gạo ST25+ được áp dụng cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 28/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026.

Từ ngày 28/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026. Hình thức áp dụng: Chỉ dành riêng cho khách hàng mua sắm trực tuyến qua Website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH.

Chỉ dành riêng cho khách hàng mua sắm trực tuyến qua Website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH. Nội dung ưu đãi: Tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng vào tài khoản, trừ trực tiếp khi chọn mua các sản phẩm gạo ST25+.

Chương trình tặng phiếu mua hàng 20.000 đồng mua gạo ST25+ tại Bách hóa XANH

Các bước nhận phiếu giảm giá 20.000 đồng đơn giản

Để thu thập và sử dụng mã giảm giá mua gạo ST25+, người dùng có thể thực hiện theo một trong hai cách dưới đây:

Cách 1: Nhận mã trong mục Tài khoản

Đăng nhập: Truy cập vào Website bachhoaxanh.com hoặc mở ứng dụng Bách hóa XANH trên thiết bị di động. Thu thập mã: Nhấp vào mục "Tài khoản của bạn", chọn tiếp mục "Phiếu mua hàng" và nhấn nút lưu mã giảm giá 20.000 đồng áp dụng cho gạo ST25+.

Cách 2: Nhận mã trực tiếp từ Banner trang chủ

Truy cập trang chủ: Mở trang chủ Web hoặc App Bách hóa XANH. Lưu mã: Nhấn trực tiếp vào Banner quảng cáo chương trình ưu đãi tặng phiếu mua gạo để hệ thống tự động lưu mã vào tài khoản.

Cách sử dụng mã giảm giá khi đặt hàng

Sau khi thu thập phiếu mua hàng thành công, bạn chọn sản phẩm gạo ST25+ cần mua và thêm vào giỏ hàng. Khi tiến hành thanh toán, hệ thống sẽ tự động trừ 20.000 đồng vào tổng giá trị đơn hàng. Đội ngũ giao hàng sẽ vận chuyển sản phẩm đến tận nhà, giúp người dùng tiết kiệm công sức mang vác nặng.

Lưu ý: Số lượng phiếu mua hàng có giới hạn và chương trình không áp dụng cho hình thức mua trực tiếp tại siêu thị. Bạn nên tranh thủ lưu mã và đặt hàng sớm trước khi hết hạn.