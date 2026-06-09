Cận cảnh watchOS 27: Apple tái định nghĩa trải nghiệm trên Apple Watch với lưới ứng dụng động Apple vừa chính thức giới thiệu watchOS 27 mang đến sự thay đổi toàn diện về giao diện lưới ứng dụng, hệ thống cử chỉ chạm thông minh và khả năng tối ưu hóa thời lượng pin cho các dòng đồng hồ thông minh.

Vào ngày 9/6/2026, Apple đã chính thức ra mắt watchOS 27, phiên bản hệ điều hành mới nhất dành cho Apple Watch. Bản cập nhật này không chỉ tập trung vào việc làm mới giao diện người dùng mà còn chú trọng vào khả năng tương tác thông minh và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị thông qua các thuật toán tối ưu hóa mới.

Giao diện lưới ứng dụng động thay đổi theo ngữ cảnh

Thay đổi đáng chú ý nhất trên watchOS 27 chính là giao diện lưới ứng dụng động được thiết kế lại hoàn toàn. Thay vì hiển thị toàn bộ ứng dụng theo cách truyền thống, hệ thống giờ đây tự động sắp xếp và hiển thị 5 ứng dụng quan trọng nhất dựa trên thói quen sử dụng và ngữ cảnh thực tế của người dùng. Để truy cập vào danh sách đầy đủ các ứng dụng còn lại, người dùng chỉ cần thực hiện thao tác chạm vào biểu tượng trung tâm ở phía dưới màn hình.

Truy cập nhanh hơn vào các ứng dụng thường dùng với lưới ứng dụng động mới. Ảnh: Apple.com

Hệ thống cử chỉ chạm và Smart Stack thông minh

Apple giới thiệu một phương thức tương tác mới cho phép người dùng điều khiển đồng hồ ngay cả khi đang bận tay. Cụ thể, cử chỉ chạm ngón trỏ và ngón cái vào nhau một lần có thể được sử dụng để chọn các tiện ích (widget) trong Smart Stack. Bên cạnh đó, Smart Stack cũng trở nên nhạy bén hơn khi tự động đưa ra các đề xuất phù hợp như nhắc nhở sinh nhật, vị trí đỗ xe, điều chỉnh báo thức trước ngày lễ hoặc hiển thị số dư thẻ giao thông công cộng.

Cử chỉ chạm mới. Ảnh: Apple.com

Cải tiến hiển thị với công nghệ Liquid Glass

Về mặt hiển thị, Apple đã nâng cấp công nghệ Liquid Glass giúp cải thiện đáng kể khả năng đọc thông tin trên màn hình nhỏ. Bằng cách tối ưu hóa sự khúc xạ ánh sáng đồng đều hơn và nâng cao độ tương phản, người dùng có thể dễ dàng quan sát các thông số ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh hoặc góc nhìn hẹp.

Liquid Glass trong watchOS 27. Ảnh: Apple.com

Mở rộng tính năng ví điện tử và bảo mật

Ứng dụng Wallet (Ví) nhận được bản cập nhật lớn cho phép người dùng tự tạo thẻ tùy chỉnh từ iPhone bằng cách quét mã QR hoặc mã vạch của các loại thẻ thành viên, thẻ thư viện. Những thẻ này sau đó có thể được truy cập trực tiếp từ đồng hồ hoặc ghim vào Smart Stack để sử dụng nhanh chóng. Ngoài ra, tính năng Call Context mới sẽ chủ động trích xuất thông tin từ các ứng dụng liên quan (như mã xác nhận từ Mail) để hiển thị ngay trên màn hình khi người dùng thực hiện cuộc gọi đến các doanh nghiệp.

Thiết kế lại ứng dụng Find My và tối ưu hóa hệ thống

Ứng dụng Find My trên watchOS 27 đã được hợp nhất các tính năng tìm kiếm thiết bị, con người và đồ vật vào một giao diện bản đồ duy nhất, giúp việc định vị trở nên trực quan hơn. Song song đó, Apple cũng công bố hàng loạt cải thiện về hiệu suất bao gồm: tốc độ phát nhạc nhanh hơn, kết nối Wi-Fi ổn định hơn, tính năng Khóa khách và khả năng phát hiện nước hiệu quả hơn.

Ứng dụng Find My được thiết kế lại. Ảnh: Apple.com

Danh sách các thiết bị hỗ trợ

Phiên bản watchOS 27 sẽ khả dụng cho các dòng Apple Watch từ thế hệ Series 9 trở về sau và các dòng chuyên dụng mới. Dưới đây là danh sách cụ thể:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch SE 3

Bên cạnh các tính năng về giao diện, watchOS 27 còn bao gồm nhiều cải tiến chuyên sâu về thuật toán theo dõi giấc ngủ, luyện tập thể thao và các chỉ số sức khỏe, hứa hẹn mang lại dữ liệu chính xác hơn cho người dùng thường xuyên vận động.