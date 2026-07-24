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Cập nhật 09:00 sáng 24/07/2026: Giá vàng giảm 500.000–2.000.000 đồng, riêng BTMC SJC đi ngang

Vũ Sơn24/07/2026 09:02

Lúc 09:00 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua chủ yếu giảm 500.000–2.000.000 đồng; PNJ giảm 2.000.000 đồng, còn BTMC SJC đi ngang.

Cập nhật lúc 09:00 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua chủ yếu giảm từ 500.000 đến 2.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 2.000.000 đồng, trong khi BTMC SJC giữ nguyên giá mua và giá bán.

Giá mua hiện dao động từ 133.000.000 đến 139.100.000 đồng, còn giá bán từ 138.000.000 đến 143.100.000 đồng theo bảng dữ liệu.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua vào 133.000.000 đồng, bán ra 138.000.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 2.000.000 đồng so với hôm qua.
  • BTMH: mua vào 139.100.000 đồng, bán ra 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng.
  • BTMC VRTL: mua vào 138.700.000 đồng, bán ra 142.500.000 đồng; giá mua và giá bán cùng giảm 1.100.000 đồng.
  • BTMC SJC: mua vào 135.000.000 đồng, bán ra 140.000.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: mua vào 134.000.000 đồng, bán ra 139.000.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC134.000.000 đồng139.000.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
DOJI HN134.000.000 đồng139.000.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
DOJI SG134.000.000 đồng139.000.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
BTMH139.100.000 đồng143.100.000 đồng-500.000 đồng-500.000 đồng
BTMC VRTL138.700.000 đồng142.500.000 đồng-1.100.000 đồng-1.100.000 đồng
BTMC SJC135.000.000 đồng140.000.000 đồng0 đồng0 đồng
Phú Qúy SJC134.000.000 đồng139.000.000 đồng-1.000.000 đồng-1.000.000 đồng
PNJ TP.HCM133.000.000 đồng138.000.000 đồng-2.000.000 đồng-2.000.000 đồng
PNJ Hà Nội133.000.000 đồng138.000.000 đồng-2.000.000 đồng-2.000.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Cập nhật 09:00 sáng 24/07/2026: Giá vàng giảm 500.000–2.000.000 đồng, riêng BTMC SJC đi ngang
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