Cập nhật 09:00 sáng 24/07/2026: Giá vàng giảm 500.000–2.000.000 đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Lúc 09:00 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua chủ yếu giảm 500.000–2.000.000 đồng; PNJ giảm 2.000.000 đồng, còn BTMC SJC đi ngang.

Cập nhật lúc 09:00 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua chủ yếu giảm từ 500.000 đến 2.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 2.000.000 đồng, trong khi BTMC SJC giữ nguyên giá mua và giá bán.

Giá mua hiện dao động từ 133.000.000 đến 139.100.000 đồng, còn giá bán từ 138.000.000 đến 143.100.000 đồng theo bảng dữ liệu.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : cùng mua vào 133.000.000 đồng, bán ra 138.000.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 2.000.000 đồng so với hôm qua.

: cùng mua vào 133.000.000 đồng, bán ra 138.000.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 2.000.000 đồng so với hôm qua. BTMH : mua vào 139.100.000 đồng, bán ra 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng.

: mua vào 139.100.000 đồng, bán ra 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 500.000 đồng. BTMC VRTL : mua vào 138.700.000 đồng, bán ra 142.500.000 đồng; giá mua và giá bán cùng giảm 1.100.000 đồng.

: mua vào 138.700.000 đồng, bán ra 142.500.000 đồng; giá mua và giá bán cùng giảm 1.100.000 đồng. BTMC SJC : mua vào 135.000.000 đồng, bán ra 140.000.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.

: mua vào 135.000.000 đồng, bán ra 140.000.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: mua vào 134.000.000 đồng, bán ra 139.000.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 134.000.000 đồng 139.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI HN 134.000.000 đồng 139.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI SG 134.000.000 đồng 139.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMH 139.100.000 đồng 143.100.000 đồng -500.000 đồng -500.000 đồng BTMC VRTL 138.700.000 đồng 142.500.000 đồng -1.100.000 đồng -1.100.000 đồng BTMC SJC 135.000.000 đồng 140.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 134.000.000 đồng 139.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng PNJ TP.HCM 133.000.000 đồng 138.000.000 đồng -2.000.000 đồng -2.000.000 đồng PNJ Hà Nội 133.000.000 đồng 138.000.000 đồng -2.000.000 đồng -2.000.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.