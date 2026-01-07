Cập nhật 09:25 sáng 01/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 600 nghìn đồng đến gần 1 triệu đồng/chỉ Sáng 01/07/2026 lúc 09:25, giá vàng trong nước giảm so với hôm qua: SJC, DOJI giảm 600 nghìn đồng/chỉ.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:25 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm so với hôm qua ở tất cả các thương hiệu lớn. Chiều mua và chiều bán đều đi xuống từ 500 nghìn đồng đến gần 1 triệu đồng/chỉ, trong đó PNJ tại TP.HCM và Hà Nội có mức giảm cao nhất.

So với phiên hôm qua, SJC và DOJI niêm yết giá mua ở mức 143,4 triệu đồng/lượng, giá bán 146,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều.

Điểm nhanh lúc 09:25

SJC : Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000) DOJI Hà Nội : Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000) DOJI TP.HCM : Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000) Bảo Tín Minh Châu : Mua 142,2 triệu (−600.000), Bán 146,2 triệu (−600.000)

: Mua 142,2 triệu (−600.000), Bán 146,2 triệu (−600.000) BTMC SJC : Mua 142,5 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

: Mua 142,5 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000) Phú Quý SJC : Mua 143,0 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

: Mua 143,0 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000) PNJ TP.HCM : Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000) PNJ Hà Nội: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đ/lượng) Bán hôm nay (triệu đ/lượng) +/− Mua +/− Bán SJC 143,4 146,4 −600.000 −600.000 DOJI Hà Nội 143,4 146,4 −600.000 −600.000 DOJI TP.HCM 143,4 146,4 −600.000 −600.000 Bảo Tín Minh Châu 142,2 146,2 −600.000 −600.000 BTMC SJC 142,5 146,4 −500.000 −600.000 Phú Quý SJC 143,0 146,4 −500.000 −600.000 PNJ TP.HCM 143,4 146,4 −600.000 −600.000 PNJ Hà Nội 143,4 146,4 −600.000 −600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.