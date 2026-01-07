Cập nhật 09:25 sáng 01/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 600 nghìn đồng đến gần 1 triệu đồng/chỉ
Sáng 01/07/2026 lúc 09:25, giá vàng trong nước giảm so với hôm qua: SJC, DOJI giảm 600 nghìn đồng/chỉ.
Cập nhật lúc 09:25 sáng ngày 01/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm so với hôm qua ở tất cả các thương hiệu lớn. Chiều mua và chiều bán đều đi xuống từ 500 nghìn đồng đến gần 1 triệu đồng/chỉ, trong đó PNJ tại TP.HCM và Hà Nội có mức giảm cao nhất.
So với phiên hôm qua, SJC và DOJI niêm yết giá mua ở mức 143,4 triệu đồng/lượng, giá bán 146,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều.
Điểm nhanh lúc 09:25
- SJC: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
- DOJI Hà Nội: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
- DOJI TP.HCM: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
- Bảo Tín Minh Châu: Mua 142,2 triệu (−600.000), Bán 146,2 triệu (−600.000)
- BTMC SJC: Mua 142,5 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
- Phú Quý SJC: Mua 143,0 triệu (−500.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
- PNJ TP.HCM: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
- PNJ Hà Nội: Mua 143,4 triệu (−600.000), Bán 146,4 triệu (−600.000)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (triệu đ/lượng)
|Bán hôm nay (triệu đ/lượng)
|+/− Mua
|+/− Bán
|SJC
|143,4
|146,4
|−600.000
|−600.000
|DOJI Hà Nội
|143,4
|146,4
|−600.000
|−600.000
|DOJI TP.HCM
|143,4
|146,4
|−600.000
|−600.000
|Bảo Tín Minh Châu
|142,2
|146,2
|−600.000
|−600.000
|BTMC SJC
|142,5
|146,4
|−500.000
|−600.000
|Phú Quý SJC
|143,0
|146,4
|−500.000
|−600.000
|PNJ TP.HCM
|143,4
|146,4
|−600.000
|−600.000
|PNJ Hà Nội
|143,4
|146,4
|−600.000
|−600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.