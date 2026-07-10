Cập nhật 09:02 sáng 10/07/2026: Giá vàng tăng 1 triệu đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Lúc 09:02 sáng 10/07/2026, giá vàng trong nước phổ biến tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, chỉ riêng BTMC SJC giữ nguyên không đổi.

Lúc 09:02 sáng ngày 10/07/2026, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Đáng chú ý, BTMC SJC là thương hiệu duy nhất giữ giá đi ngang, không đổi so với hôm qua.

Trong khi đó, các thương hiệu như SJC, DOJI Hà Nội, DOJI Sài Gòn, Phú Quý SJC và PNJ tại cả hai miền đều tăng đồng loạt 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Điểm nhanh lúc 09:02 sáng

SJC : mua 146,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng)

: mua 146,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng) DOJI Hà Nội : mua 146,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng)

: mua 146,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng) DOJI Sài Gòn : mua 146,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng)

: mua 146,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng) BTMH : mua 145,5 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,5 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng), bán 149,5 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng) BTMC SJC : mua 144,6 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144,6 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 149 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 146,3 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng)

: mua 146,3 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng), bán 149,9 triệu đồng/lượng (+0,9 triệu đồng) PNJ TP.HCM : mua 146 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng), bán 149,5 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng)

: mua 146 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng), bán 149,5 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng) PNJ Hà Nội: mua 146 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng), bán 149,5 triệu đồng/lượng (+1 triệu đồng)

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 146,9 149,9 +0,9 +0,9 DOJI HN 146,9 149,9 +0,9 +0,9 DOJI SG 146,9 149,9 +0,9 +0,9 BTMH 145,5 149,5 +0,9 +0,9 BTMC SJC 144,6 149 0 0 Phú Quý SJC 146,3 149,9 +1 +0,9 PNJ TP.HCM 146 149,5 +1 +1 PNJ Hà Nội 146 149,5 +1 +1

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.