Về Báo Hà Tĩnh

Cập nhật 09:10 sáng 19/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC duy trì mức 147,6 triệu đồng

Vũ Sơn19/09/2026 09:07

Vào lúc 09:10 sáng ngày 19/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, các thương hiệu lớn như SJC, PNJ và DOJI đều giữ nguyên giá niêm yết.

Ghi nhận vào lúc 09:10 sáng ngày 19/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước không ghi nhận biến động mới so với phiên giao dịch liền kề ngày hôm qua. Hầu hết các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại nhiều hệ thống lớn đang neo ở mức 144.600.000 đồng/lượng mua vào và 147.600.000 đồng/lượng bán ra, tương đương với phiên hôm qua. Trong khi đó, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu duy trì mức bán ra cao nhất bảng ở ngưỡng 148.100.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

  • SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).
  • DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 144.100.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).
  • BTMC VRTL & BTMH: Mua vào 144.100.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 148.100.000 đồng/lượng (đi ngang).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 144.600.000 đồng/lượng (đi ngang), bán ra 147.600.000 đồng/lượng (đi ngang).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
SJC144.600.000147.600.00000
DOJI HN144.600.000147.600.00000
DOJI SG144.600.000147.600.00000
BTMH144.100.000148.100.00000
BTMC VRTL144.100.000148.100.00000
BTMC SJC144.100.000147.600.00000
Phú Quý SJC144.600.000147.600.00000
PNJ TP.HCM144.600.000147.600.00000
PNJ Hà Nội144.600.000147.600.00000

Ghi chú

Mức giá nêu trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng điểm bán hoặc khu vực cụ thể.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Cập nhật 09:10 sáng 19/09/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC duy trì mức 147,6 triệu đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO