Cập nhật 09:13 sáng 05/08/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 500.000–1.000.000 đồng, riêng BTMC SJC tăng 1.000.000 đồng Lúc 09:13 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay đều tăng 500.000–1.000.000 đồng so với hôm qua; BTMC SJC tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.

Cập nhật lúc 09:13 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; BTMC SJC ghi nhận mức tăng 1.000.000 đồng ở cả giá mua và giá bán.

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 800.000 đồng ở chiều mua, 700.000 đồng ở chiều bán. Các dòng còn lại tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:13 sáng

BTMC SJC : mua 138.000.000, tăng 1.000.000 đồng; bán 141.000.000, tăng 1.000.000 đồng.

: mua 138.000.000, tăng 1.000.000 đồng; bán 141.000.000, tăng 1.000.000 đồng. PNJ TP.HCM : mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.

: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng. PNJ Hà Nội : mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.

: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng. BTMC VRTL : mua 138.500.000, tăng 500.000 đồng; bán 142.500.000, tăng 500.000 đồng.

: mua 138.500.000, tăng 500.000 đồng; bán 142.500.000, tăng 500.000 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và Phú Qúy SJC: cùng tăng 500.000 đồng ở giá mua và giá bán.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.000.000 141.000.000 +500.000 +500.000 DOJI HN 138.000.000 141.000.000 +500.000 +500.000 DOJI SG 138.000.000 141.000.000 +500.000 +500.000 BTMH 138.000.000 142.000.000 +500.000 +500.000 BTMC VRTL 138.500.000 142.500.000 +500.000 +500.000 BTMC SJC 138.000.000 141.000.000 +1.000.000 +1.000.000 Phú Qúy SJC 138.000.000 141.000.000 +500.000 +500.000 PNJ TP.HCM 137.000.000 140.900.000 +800.000 +700.000 PNJ Hà Nội 137.000.000 140.900.000 +800.000 +700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.