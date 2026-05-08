Cập nhật 09:13 sáng 05/08/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 500.000–1.000.000 đồng, riêng BTMC SJC tăng 1.000.000 đồng
Lúc 09:13 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay đều tăng 500.000–1.000.000 đồng so với hôm qua; BTMC SJC tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều.
Cập nhật lúc 09:13 sáng 05/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; BTMC SJC ghi nhận mức tăng 1.000.000 đồng ở cả giá mua và giá bán.
PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 800.000 đồng ở chiều mua, 700.000 đồng ở chiều bán. Các dòng còn lại tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều.
Điểm nhanh lúc 09:13 sáng
- BTMC SJC: mua 138.000.000, tăng 1.000.000 đồng; bán 141.000.000, tăng 1.000.000 đồng.
- PNJ TP.HCM: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.
- PNJ Hà Nội: mua 137.000.000, tăng 800.000 đồng; bán 140.900.000, tăng 700.000 đồng.
- BTMC VRTL: mua 138.500.000, tăng 500.000 đồng; bán 142.500.000, tăng 500.000 đồng.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMH và Phú Qúy SJC: cùng tăng 500.000 đồng ở giá mua và giá bán.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|DOJI HN
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|DOJI SG
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|BTMH
|138.000.000
|142.000.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC VRTL
|138.500.000
|142.500.000
|+500.000
|+500.000
|BTMC SJC
|138.000.000
|141.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|Phú Qúy SJC
|138.000.000
|141.000.000
|+500.000
|+500.000
|PNJ TP.HCM
|137.000.000
|140.900.000
|+800.000
|+700.000
|PNJ Hà Nội
|137.000.000
|140.900.000
|+800.000
|+700.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.