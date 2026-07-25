Cập nhật 09:14 sáng 25/07/2026: Giá vàng tăng 50.000–1.500.000, riêng BTMH đi ngang Cập nhật lúc 09:14 sáng 25/07/2026: Phú Qúy SJC tăng 2.500.000 ở chiều mua, trong khi BTMH giữ nguyên cả giá mua và bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:14 sáng 25/07/2026. So với hôm qua, các thương hiệu trong bảng đều tăng hoặc đi ngang; mức tăng giá mua cao nhất là 2.500.000 tại Phú Qúy SJC, còn BTMH giữ nguyên cả hai chiều.

Ở chiều bán, Phú Qúy SJC tăng 1.500.000. BTMC VRTL tăng 50.000 ở cả giá mua và giá bán, là mức thay đổi thấp nhất trong các dòng có điều chỉnh.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:14

Phú Qúy SJC : mua 137.500.000, tăng 2.500.000; bán 141.500.000, tăng 1.500.000.

: mua 137.500.000, tăng 2.500.000; bán 141.500.000, tăng 1.500.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC : cùng mua 137.500.000, tăng 2.000.000; bán 141.500.000, tăng 1.000.000.

: cùng mua 137.500.000, tăng 2.000.000; bán 141.500.000, tăng 1.000.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : cùng mua 136.200.000, tăng 700.000; bán 141.200.000, tăng 700.000.

: cùng mua 136.200.000, tăng 700.000; bán 141.200.000, tăng 700.000. BTMC VRTL : mua 138.900.000, tăng 50.000; bán 142.700.000, tăng 50.000.

: mua 138.900.000, tăng 50.000; bán 142.700.000, tăng 50.000. BTMH: mua 138.800.000 và bán 142.600.000, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay Chênh lệch mua Chênh lệch bán SJC 137.500.000 141.500.000 +2.000.000 +1.000.000 DOJI HN 137.500.000 141.500.000 +2.000.000 +1.000.000 DOJI SG 137.500.000 141.500.000 +2.000.000 +1.000.000 BTMH 138.800.000 142.600.000 0 0 BTMC VRTL 138.900.000 142.700.000 +50.000 +50.000 BTMC SJC 137.500.000 141.500.000 +2.000.000 +1.000.000 Phú Qúy SJC 137.500.000 141.500.000 +2.500.000 +1.500.000 PNJ TP.HCM 136.200.000 141.200.000 +700.000 +700.000 PNJ Hà Nội 136.200.000 141.200.000 +700.000 +700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.