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Cập nhật 09:20 sáng 09/11/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 0,9–1 triệu đồng, SJC tăng 1 triệu đồng

Vũ Sơn09/11/2026 09:15

Lúc 09:20 sáng 09/11/2026, 9 dòng giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua: SJC mua 139.000.000, bán 142.000.000, tăng 1.000.000 đồng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 09/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. SJC niêm yết mua vào 139.000.000 đồng, bán ra 142.000.000 đồng, cùng tăng 1.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Trong 9 dòng giá được ghi nhận, 7 dòng cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Riêng hai dòng của PNJ tại TP.HCM và Hà Nội tăng 900.000 đồng mỗi chiều. Không có dòng nào đi ngang hoặc giảm.

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

  • SJC: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
  • DOJI HN: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
  • DOJI SG: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
  • BTMH: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000)
  • BTMC VRTL: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000)
  • BTMC SJC: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
  • Phú Qúy SJC: mua 138.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
  • PNJ TP.HCM: mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000)
  • PNJ Hà Nội: mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000)

Về mặt bằng giá, giá mua vào dao động từ 137.200.000 đến 139.000.000 đồng. Giá bán ra dao động từ 141.200.000 đến 142.000.000 đồng. Mức cao nhất ở chiều mua là SJC, DOJI HN và DOJI SG (139.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC139.000.000142.000.000+1.000.000+1.000.000
DOJI HN139.000.000142.000.000+1.000.000+1.000.000
DOJI SG139.000.000142.000.000+1.000.000+1.000.000
BTMH137.500.000141.500.000+1.000.000+1.000.000
BTMC VRTL137.500.000141.500.000+1.000.000+1.000.000
BTMC SJC137.500.000142.000.000+1.000.000+1.000.000
Phú Qúy SJC138.500.000142.000.000+1.000.000+1.000.000
PNJ TP.HCM137.200.000141.200.000+900.000+900.000
PNJ Hà Nội137.200.000141.200.000+900.000+900.000

Đơn vị: đồng. Mức tăng được tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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