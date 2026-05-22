Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 22/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 6 Giá vàng hôm nay 22/5/2026 giảm sâu, SJC còn 159 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 18,14 triệu đồng/lượng. Sức mua vàng xuống thấp, cửa hàng vắng khách

Giá vàng miếng SJC chiều nay đồng loạt giảm

Giá vàng miếng SJC chiều nay 22/5 niêm yết 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại đa số doanh nghiệp, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so cùng giờ hôm qua. Đây là mức giá thống nhất tại SJC, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ và Asean Hà Nội, với chênh lệch mua - bán đều ở 3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tính đến 16h30 chiều nay 22/5, Công ty SJC mua vào 159 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch 159 triệu đồng/lượng chiều mua và 162 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM niêm yết 159 triệu đồng/lượng mua vào, 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Minh Châu giao dịch 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại PNJ và Vàng bạc đá quý Asean khu vực Hà Nội, giá vàng miếng SJC cùng niêm yết 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Riêng Mi Hồng giao dịch 159,5 - 161 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều, với chênh lệch mua - bán hẹp nhất chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay quanh 159 - 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 22/5 giảm 400.000 đồng/lượng đồng loạt ở cả hai chiều. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 giao dịch 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn ép vỉ ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch 159 - 162 triệu đồng/lượng, cũng giảm 400.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán.

Tại Tập đoàn Doji, vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở Hà Nội niêm yết 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều. Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 giao dịch quanh 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 24K, 18K hôm nay giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng

Phân khúc vàng nữ trang 24K hôm nay đi xuống mạnh. SJC, Doji và Phú Quý cùng giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều: SJC còn 156,5 - 160 triệu đồng/lượng, Doji quanh 156,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở 157 - 161 triệu đồng/lượng. PNJ giảm mạnh nhất với 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa vàng 24K xuống 156,3 - 160,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng, hiện ở 157,4 - 161,4 triệu đồng/lượng.

Với vàng nữ trang 18K, SJC giảm 760.000 đồng/lượng cả hai chiều, còn 111,25 - 120,15 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, về 111,33 - 120,23 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều, niêm yết 103 - 106,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 22/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 22/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 159 162 -400 -400 Tập đoàn DOJI 159 162 -400 -400 PNJ 159 162 -400 -400 Phú Quý 159 162 -400 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 159 162 -400 -400 Bảo Tín Minh Châu 159 162 -400 -400 Mi Hồng 159,5 161 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng SJC DOJI HCM 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng 24K DOJI 156,500 ▼400K 160,500 ▼400K

2. PNJ - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Nhẫn trơn PNJ 999.9 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng Kim Bảo 999.9 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 156,300 ▼700K 160,300 ▼700K Vàng nữ trang 999 PNJ 156,140 ▼700K 160,140 ▼700K Vàng nữ trang 9920 PNJ 152,820 ▼690K 159,020 ▼690K Vàng nữ trang 99 PNJ 152,500 ▼690K 158,700 ▼690K Vàng 916 (22K) 140,630 ▼650K 146,830 ▼650K Vàng 750 (18K) 111,330 ▼520K 120,230 ▼520K Vàng 680 (16.3K) 100,100 ▼480K 109,000 ▼480K Vàng 650 (15.6K) 95,300 ▼450K 104,200 ▼450K Vàng 610 (14.6K) 88,880 ▼430K 97,780 ▼430K Vàng 585 (14K) 84,880 ▼410K 93,780 ▼410K Vàng 416 (10K) 57,780 ▼300K 66,680 ▼300K Vàng 375 (9K) 51,210 ▼270K 60,110 ▼270K Vàng 333 (8K) 44,480 ▼230K 53,380 ▼230K

3. BTMC - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Bản vị vàng BTMC 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 157,000 ▼400K 161,000 ▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 156,800 ▼400K 160,800 ▼400K

4. SJC - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng SJC 1 lượng 159,000 ▼400K 162,000 ▼400K Vàng SJC 5 chỉ 159,000 ▼400K 162,020 ▼400K Vàng SJC 1 chỉ 159,000 ▼400K 162,030 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ 158,500 ▼400K 161,500 ▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99 0 chỉ 158,500 ▼400K 161,600 ▼400K Nữ trang 99,99% 156,500 ▼400K 160,000 ▼400K Nữ trang 99% 151,916 ▼396K 158,416 ▼396K Nữ trang 75% 111,262 ▼300K 120,162 ▼300K Nữ trang 68% 100,061 ▼272K 108,961 ▼272K Nữ trang 61% 88,860 ▼244K 97,760 ▼244K Nữ trang 58.3% 84,539 ▼233K 93,439 ▼233K Nữ trang 41.7% 57,977 ▼167K 66,877 ▼167K

Vì sao giá vàng hôm nay giảm?

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 22/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.521,3 USD/ounce, giảm 20,8 USD/ounce (0,46%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.390 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,86 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,14 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng đi ngang rồi giảm là giá dầu thô và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bù đắp cho đà tăng của đồng USD. Thị trường hiện ít hỗ trợ vàng ở vai trò tài sản trú ẩn an toàn, mà chủ yếu hỗ trợ qua kênh dầu và lợi suất giảm. Các tác động rõ nhất là giá năng lượng đi xuống, cổ phiếu ngành năng lượng suy yếu, cổ phiếu doanh nghiệp nói chung tăng và lạm phát hạ nhiệt.

Eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển địa chính trị chính cho dầu mỏ và kim loại quý, nhưng phiên thứ Năm được định hình bởi việc giảm bớt một phần phí bảo hiểm rủi ro. Đàm phán Mỹ - Iran được mô tả là tiến tới một thỏa thuận khả thi, dù kho dự trữ uranium của Iran và lập trường thu phí tại eo biển còn là trở ngại. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hormuz nên là tuyến đường thủy quốc tế, không thu phí.

Trên thị trường ngoài, dầu WTI giảm và ổn định quanh 96,35 USD/thùng, dầu Brent gần 102,58 USD/thùng. Chỉ số USD tăng giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,6%. Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng giao ngay là 4.550 - 4.600 USD/ounce, hỗ trợ đầu tiên ở 4.530 USD/ounce, kế đến 4.489,3 USD/ounce.

Người dân có còn mua vàng?

Ghi nhận ngày 22/5, nhu cầu mua vàng tiếp tục ở mức thấp khi giá vàng hôm nay quay đầu giảm sâu, còn người bán vàng cũng gần như không xuất hiện. Tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), các cửa hàng vàng vắng khách, tình trạng xếp hàng đã không còn diễn ra dù giá vàng vẫn biến động liên tục.

Nhân viên Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết lượng khách mua vàng giảm mạnh nhiều ngày qua, nếu có cũng chỉ mua vài chỉ. Hôm nay cửa hàng vẫn bán ra vàng nhẫn không giới hạn theo nhu cầu khách.