Cập nhật giá vàng chiều nay 22/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày thứ 6
Giá vàng hôm nay 22/5/2026 giảm sâu, SJC còn 159 - 162 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 18,14 triệu đồng/lượng. Sức mua vàng xuống thấp, cửa hàng vắng khách
Giá vàng miếng SJC chiều nay đồng loạt giảm
Giá vàng miếng SJC chiều nay 22/5 niêm yết 159 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại đa số doanh nghiệp, giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so cùng giờ hôm qua. Đây là mức giá thống nhất tại SJC, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ và Asean Hà Nội, với chênh lệch mua - bán đều ở 3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tính đến 16h30 chiều nay 22/5, Công ty SJC mua vào 159 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch 159 triệu đồng/lượng chiều mua và 162 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Tập đoàn Doji tại Hà Nội và TP.HCM niêm yết 159 triệu đồng/lượng mua vào, 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Minh Châu giao dịch 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Phú Quý cũng ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều.
Tại PNJ và Vàng bạc đá quý Asean khu vực Hà Nội, giá vàng miếng SJC cùng niêm yết 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Riêng Mi Hồng giao dịch 159,5 - 161 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều, với chênh lệch mua - bán hẹp nhất chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay quanh 159 - 162 triệu đồng/lượng
Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 22/5 giảm 400.000 đồng/lượng đồng loạt ở cả hai chiều. Tại SJC, vàng nhẫn 9999 giao dịch 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn tròn ép vỉ ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều, chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch 159 - 162 triệu đồng/lượng, cũng giảm 400.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán.
Tại Tập đoàn Doji, vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở Hà Nội niêm yết 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều. Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 giao dịch quanh 159 - 162 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang 24K, 18K hôm nay giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng
Phân khúc vàng nữ trang 24K hôm nay đi xuống mạnh. SJC, Doji và Phú Quý cùng giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều: SJC còn 156,5 - 160 triệu đồng/lượng, Doji quanh 156,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý ở 157 - 161 triệu đồng/lượng. PNJ giảm mạnh nhất với 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa vàng 24K xuống 156,3 - 160,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 600.000 đồng/lượng, hiện ở 157,4 - 161,4 triệu đồng/lượng.
Với vàng nữ trang 18K, SJC giảm 760.000 đồng/lượng cả hai chiều, còn 111,25 - 120,15 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, về 111,33 - 120,23 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều, niêm yết 103 - 106,5 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng chiều nay 22/5/2026 mới nhất như sau
|Giá vàng hôm nay
| Ngày 22/5/2026
(Triệu đồng)
| Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|159
|162
|-400
|-400
|Tập đoàn DOJI
|159
|162
|-400
|-400
|PNJ
|159
|162
|-400
|-400
|Phú Quý
|159
|162
|-400
|-400
|Bảo Tín Mạnh Hải
|159
|162
|-400
|-400
|Bảo Tín Minh Châu
|159
|162
|-400
|-400
|Mi Hồng
|159,5
|161
|-500
|-500
|1. DOJI - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng SJC DOJI HCM
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng 24K DOJI
|156,500 ▼400K
|160,500 ▼400K
|2. PNJ - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC 999.9 PNJ
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Nhẫn trơn PNJ 999.9
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng nữ trang 999.9 PNJ
|156,300 ▼700K
|160,300 ▼700K
|Vàng nữ trang 999 PNJ
|156,140 ▼700K
|160,140 ▼700K
|Vàng nữ trang 9920 PNJ
|152,820 ▼690K
|159,020 ▼690K
|Vàng nữ trang 99 PNJ
|152,500 ▼690K
|158,700 ▼690K
|Vàng 916 (22K)
|140,630 ▼650K
|146,830 ▼650K
|Vàng 750 (18K)
|111,330 ▼520K
|120,230 ▼520K
|Vàng 680 (16.3K)
|100,100 ▼480K
|109,000 ▼480K
|Vàng 650 (15.6K)
|95,300 ▼450K
|104,200 ▼450K
|Vàng 610 (14.6K)
|88,880 ▼430K
|97,780 ▼430K
|Vàng 585 (14K)
|84,880 ▼410K
|93,780 ▼410K
|Vàng 416 (10K)
|57,780 ▼300K
|66,680 ▼300K
|Vàng 375 (9K)
|51,210 ▼270K
|60,110 ▼270K
|Vàng 333 (8K)
|44,480 ▼230K
|53,380 ▼230K
|3. BTMC - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC BTMC
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Nhẫn tròn trơn BTMC
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Bản vị vàng BTMC
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Trang sức Rồng Thăng Long 9999
|157,000 ▼400K
|161,000 ▼400K
|Trang sức Rồng Thăng Long 999
|156,800 ▼400K
|160,800 ▼400K
|4. SJC - Cập nhật: 22/5/2026 16:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng SJC 1 lượng
|159,000 ▼400K
|162,000 ▼400K
|Vàng SJC 5 chỉ
|159,000 ▼400K
|162,020 ▼400K
|Vàng SJC 1 chỉ
|159,000 ▼400K
|162,030 ▼400K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ
|158,500 ▼400K
|161,500 ▼400K
|Vàng nhẫn SJC 99,99 0 chỉ
|158,500 ▼400K
|161,600 ▼400K
|Nữ trang 99,99%
|156,500 ▼400K
|160,000 ▼400K
|Nữ trang 99%
|151,916 ▼396K
|158,416 ▼396K
|Nữ trang 75%
|111,262 ▼300K
|120,162 ▼300K
|Nữ trang 68%
|100,061 ▼272K
|108,961 ▼272K
|Nữ trang 61%
|88,860 ▼244K
|97,760 ▼244K
|Nữ trang 58.3%
|84,539 ▼233K
|93,439 ▼233K
|Nữ trang 41.7%
|57,977 ▼167K
|66,877 ▼167K
Vì sao giá vàng hôm nay giảm?
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 16h30 ngày 22/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.521,3 USD/ounce, giảm 20,8 USD/ounce (0,46%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.390 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,86 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,14 triệu đồng/lượng.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng đi ngang rồi giảm là giá dầu thô và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bù đắp cho đà tăng của đồng USD. Thị trường hiện ít hỗ trợ vàng ở vai trò tài sản trú ẩn an toàn, mà chủ yếu hỗ trợ qua kênh dầu và lợi suất giảm. Các tác động rõ nhất là giá năng lượng đi xuống, cổ phiếu ngành năng lượng suy yếu, cổ phiếu doanh nghiệp nói chung tăng và lạm phát hạ nhiệt.
Eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển địa chính trị chính cho dầu mỏ và kim loại quý, nhưng phiên thứ Năm được định hình bởi việc giảm bớt một phần phí bảo hiểm rủi ro. Đàm phán Mỹ - Iran được mô tả là tiến tới một thỏa thuận khả thi, dù kho dự trữ uranium của Iran và lập trường thu phí tại eo biển còn là trở ngại. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hormuz nên là tuyến đường thủy quốc tế, không thu phí.
Trên thị trường ngoài, dầu WTI giảm và ổn định quanh 96,35 USD/thùng, dầu Brent gần 102,58 USD/thùng. Chỉ số USD tăng giá, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,6%. Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng giao ngay là 4.550 - 4.600 USD/ounce, hỗ trợ đầu tiên ở 4.530 USD/ounce, kế đến 4.489,3 USD/ounce.
Người dân có còn mua vàng?
Ghi nhận ngày 22/5, nhu cầu mua vàng tiếp tục ở mức thấp khi giá vàng hôm nay quay đầu giảm sâu, còn người bán vàng cũng gần như không xuất hiện. Tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), các cửa hàng vàng vắng khách, tình trạng xếp hàng đã không còn diễn ra dù giá vàng vẫn biến động liên tục.
Nhân viên Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết lượng khách mua vàng giảm mạnh nhiều ngày qua, nếu có cũng chỉ mua vài chỉ. Hôm nay cửa hàng vẫn bán ra vàng nhẫn không giới hạn theo nhu cầu khách.