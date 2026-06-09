Thị trường Cập nhật giá vàng chiều nay 9/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 9/6/2026 ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong khi Mi Hồng ghi nhận biến động nhẹ. Vàng thế giới dao động quanh 4.328 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 9/6/2026: Phần lớn doanh nghiệp giữ nguyên giá bán

Giá vàng hôm nay chiều 9/6/2026 tiếp tục ổn định tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. SJC, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH đồng loạt duy trì giá vàng miếng SJC ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch vẫn được giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Điểm đáng chú ý thuộc về Mi Hồng khi có diễn biến trái chiều. Doanh nghiệp niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá mua tăng 3 triệu đồng/lượng trong khi giá bán giảm 2 triệu đồng/lượng, khiến khoảng cách mua - bán thu hẹp đáng kể. Đây là thương hiệu hiếm hoi ghi nhận biến động trong bối cảnh thị trường vàng chiều nay nhìn chung khá trầm lắng.

Giá vàng hôm nay 9/6/2026: Vàng nhẫn 9999 giữ nguyên mặt bằng giá

Giá vàng hôm nay 9/6/2026 trên thị trường vàng nhẫn 9999 tiếp tục ổn định, không ghi nhận biến động đáng kể. Các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, DOJI Hà Nội và Phú Quý đồng loạt giữ mức giá mua vào 138,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách 5 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC vẫn ở mức 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cũng không điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn ép vỉ và tròn trơn, trong khi DOJI Hà Nội giữ nguyên giá nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999. Phú Quý tiếp tục niêm yết nhẫn tròn trơn 999,9 với mức giá tương tự. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư giúp mặt bằng giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu lớn duy trì ổn định.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,8 143,8 - - Tập đoàn DOJI 138,8 143,8 - - Mi Hồng 138,0 141,0 +3000 +2000 PNJ 138,8 143,8 - - Bảo Tín Minh Châu 138,8 143,8 - - Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 143,8 - - Phú Quý 138,8 143,8 - -

1. DOJI - Cập nhật: 9/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 138,800

- 143,800

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 138,800

- 143,800

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 138,800

- 143,800

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 138,800

- 143,800

- Vàng 24K DOJI 138,800

- 143,800

-

2. PNJ - Cập nhật: 9/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 138,800

- 143,800

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 138,800

- 143,800

- Vàng Kim Bảo 999.9 138,800

- 143,800

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138,800

- 143,800

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 138,800

- 143,800

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3. BTMC - Cập nhật: 9/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 138,800

- 143,800

- Nhẫn tròn trơn BTMC 138,800

- 143,800

- Bản vị vàng BTMC 138,800

- 143,800

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 136,800

- 142,800

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 136,600

- 142,600

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4. SJC - Cập nhật: 9/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138,800

- 143,800

- Vàng SJC 5 chỉ 138,800

- 143,820

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138,800

- 143,830

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Giá vàng hôm nay 9/6/2026: Vàng thế giới dao động quanh 4.328 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/6/2026 trên thị trường quốc tế mở đầu tuần ở mức 4.326,3 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.408 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay duy trì quanh 4.328,39 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng ở phiên trước. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 giảm 0,3%, xuống còn 4.352,30 USD/ounce.

Theo chuyên gia Tim Waterer của KCM Trade, vàng đang trong trạng thái đi ngang khi nhà đầu tư vừa theo dõi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran, vừa chờ dữ liệu lạm phát Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Những thông tin này được đánh giá có thể tác động trực tiếp đến định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Goldman Sachs dự báo Fed có thể giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2026. Trong khi đó, dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy thị trường đang đặt cược hơn 70% khả năng Mỹ nâng lãi suất vào tháng 12. Tim Waterer vẫn giữ quan điểm tích cực khi cho rằng vàng có thể hướng tới mốc 5.500 USD/ounce vào cuối năm nếu được hỗ trợ bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương và các yếu tố vĩ mô.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc tăng 0,3% lên 68,36 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.761,53 USD/ounce và palladium tăng mạnh 1,8%, đạt 1.226,47 USD/ounce.