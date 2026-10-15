Về Báo Hà Tĩnh

CF Montreal 0-3 Atlanta United FC: Atlanta United FC giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 01:44

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. CF Montreal đón Atlanta United FC lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại Saputo Stadium.

CF Montreal0 - 3Atlanta United FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    CF Montreal tiếp đón Atlanta United FC.

  • 12'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 41% - 59% Atlanta United FC, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 22'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-1)

    Phút 22': Miguel Almirón (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Elías Báez). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'CF Montreal ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 59% - 41% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 36'CF Montreal ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 58% - 42% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 41'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-2)

    Phút 41': Giuliano Galoppo (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (CF Montreal): Efrain Morales vào sân thay Dawid Bugaj.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'CF Montreal ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 58% - 42% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Lucas Hoyos (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 60'BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-3)

    Phút 60': Breel Embolo (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 61'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 54% - 46% Atlanta United FC, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Atlanta United FC): Steven Alzate vào sân thay Ajani Fortune.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (CF Montreal): Victor Loturi vào sân thay Daniel Pereira.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Matthew Longstaff.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (CF Montreal): Gennadiy Synchuk vào sân thay Wikelman·Carmona.

  • 73'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 53% - 47% Atlanta United FC, dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Atlanta United FC): Sergi Santos vào sân thay Breel Embolo.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Atlanta United FC): Cooper Sanchez vào sân thay Giuliano Galoppo.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (CF Montreal): Olger Escobar vào sân thay Alexis Sanchez.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Miguel Almirón.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Atlanta United FC): Tristan Muyumba vào sân thay Mauricio Amaro.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Olger Escobar (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 86'Atlanta United FC ép sân

    Cầm bóng: CF Montreal 51% - 49% Atlanta United FC, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 6 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 3 - 2.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Fafà Picault (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: CF Montreal 0-3 Atlanta United FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 08:35 15/10/2026

Đội hình chính thức
CF Montreal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy
Atlanta United FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV G. Martino
1
S. Breza
27
D. Bugaj
2
J. Neal
5
B. Craig
13
L. Petrasso
8
M. Longstaff
7
D. Pereira
16
W. Carmona
10
A. Sánchez
23
N. Streit
14
D. Ríos
1
L. Hoyos
47
Matthew Edwards
27
P. Díaz
6
J. Alonso
3
E. Báez
14
M. Amaro
35
A. Fortune
59
A. Miranchuk
10
M. Almirón
11
G. Galoppo
36
B. Embolo
Dự bị
CF Montreal
22 V. Loturi21 F. Herbers41 S. Keita24 E. Morales6 S. Piette18 H. Synchuk26 I. Losenko29 O. Escobar25 F. Amaya
Atlanta United FC
22 F. Picault48 C. Sanchez19 Sergio Santos4 E. Mihaj42 Jayden Hibbert16 Adrian Gill8 T. Muyumba7 S. Alzate30 C. Togashi
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026
CF MontrealThống kêAtlanta United FC
52%
Kiểm soát bóng
48%
9
Dứt điểm
18
2
Trúng đích
6
7
Phạt góc
6
16
Phạm lỗi
15
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
G. Galoppo
G. Galoppo
Atlanta United FC
1 bàn
M. Almirón
M. Almirón
Atlanta United FC
1 bàn
B. Embolo
B. Embolo
Atlanta United FC
1 bàn
E. Báez
E. Báez
Atlanta United FC
1 kiến tạo · điểm 7.15
P. Díaz
P. Díaz
Atlanta United FC
Điểm 7.97
J. Alonso
J. Alonso
Atlanta United FC
Điểm 7.73

CF Montreal và Atlanta United FC gặp nhau khi cả hai cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Mỗi điểm số trong giai đoạn này đều có giá trị lớn với mục tiêu trụ hạng, nên trận đấu tại Saputo Stadium mang sức nặng vượt xa một lượt đấu thông thường.

Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026. Atlanta United FC đang xếp hạng 14 với 27 điểm, còn CF Montreal đứng ngay sau ở hạng 15 với 24 điểm.

Khoảng cách chỉ một trận thắng

Hai đội chỉ cách nhau 3 điểm, tức đúng một trận thắng. Nếu CF Montreal giành trọn ba điểm, họ sẽ san bằng số điểm với Atlanta United FC. Ngược lại, nếu Atlanta United FC thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới ra thành 6 điểm.

Chính vì vậy, đây là trận đấu mà cả hai đều khó chấp nhận một kết quả quá thận trọng. Chủ nhà cần bám sát đối thủ, còn đội khách muốn tạo thêm khoảng cách với nhóm phía dưới.

Phong độ: cả hai đều chập chờn

CF Montreal đang có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận và thua 3 trận, với các kết quả đan xen nhau. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một thất bại, điều khiến họ càng cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Atlanta United FC cũng không có phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ cũng là một trận thua, nên áp lực bước vào cuộc đối đầu này là tương đương ở cả hai phía.

Đáng chú ý, Atlanta United FC có tới hai trận hòa trong chuỗi này, cho thấy họ không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, CF Montreal có nhiều kết quả phân thắng bại hơn, nhưng chưa tạo được chuỗi thắng liên tiếp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, CF Montreal thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Atlanta United FC. Xu hướng này cho thấy hai đội rất khó tách biệt, và kết quả hòa từng xuất hiện nhiều hơn một lần.

Dù Atlanta United FC nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, lợi thế đó không quá lớn. Với việc được thi đấu trên sân nhà, CF Montreal có lý do để tin rằng họ có thể làm thay đổi cán cân.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội đang cần điểm số, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn chiến thuật. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có lợi thế lớn để định hình diễn biến trận đấu.

CF Montreal cần tận dụng yếu tố sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Atlanta United FC lại có thể dựa vào khả năng chống chịu thể hiện qua những trận hòa gần đây, đồng thời không thể chủ quan khi khoảng cách với đối thủ chỉ là 3 điểm.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cặp đấu rất cân bằng giữa hai đội có phong độ chưa ổn định và cùng ở nhóm cuối bảng. Atlanta United FC hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng lợi thế mỏng. CF Montreal có sân nhà và cơ hội san bằng điểm số ngay trong đêm nay.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co, và chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ làm thay đổi cục diện cuộc đua ở nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montreal · 1 thắng2 hòaAtlanta United FC · 2 thắng
03/05/2026
Atlanta United FC
3 - 1
CF Montreal
AUF
10/08/2025
CF Montreal
1 - 1
Atlanta United FC
Hòa
23/02/2025
Atlanta United FC
3 - 2
CF Montreal
AUF
23/10/2024
CF Montreal
2 - 2
Atlanta United FC
Hòa
03/10/2024
Atlanta United FC
1 - 2
CF Montreal
CM
CF Montreal
5 trận gần nhất
BTBTB
28
Trận
6-6-16
T-H-B
35
Ghi (TB 1.3)
56
Thủng lưới
Atlanta United FC
5 trận gần nhất
BHTHB
28
Trận
7-6-15
T-H-B
33
Ghi (TB 1.2)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
13Columbus Crew288515-529BTTBB
14Atlanta United FC287615-1527BHTHB
15CF Montreal286616-2124BTBBB
Tình hình lực lượng
CF Montreal
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
Atlanta United FC
D. Chica (Knee Injury)
W. Reilly (Ankle Injury)
D. Chica (Knee Injury)
W. Reilly (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        CF Montreal 0-3 Atlanta United FC: Atlanta United FC giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO