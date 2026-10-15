CF Montreal 0-3 Atlanta United FC: Atlanta United FC giành chiến thắng Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. CF Montreal đón Atlanta United FC lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại Saputo Stadium.

CF Montreal 0 - 3 Atlanta United FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CF Montreal tiếp đón Atlanta United FC.

12' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: CF Montreal 41% - 59% Atlanta United FC, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

22' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-1) Phút 22': Miguel Almirón (Atlanta United FC) lập công (kiến tạo: Elías Báez). Tỷ số: 0 - 1.

24' CF Montreal ép sân Cầm bóng: CF Montreal 59% - 41% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' CF Montreal ép sân Cầm bóng: CF Montreal 58% - 42% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

41' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-2) Phút 41': Giuliano Galoppo (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (CF Montreal): Efrain Morales vào sân thay Dawid Bugaj.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' CF Montreal ép sân Cầm bóng: CF Montreal 58% - 42% Atlanta United FC, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Lucas Hoyos (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

60' BÀN THẮNG! Atlanta United FC (0-3) Phút 60': Breel Embolo (Atlanta United FC) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

61' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: CF Montreal 54% - 46% Atlanta United FC, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 1.

65' Thay người Phút 65' (Atlanta United FC): Steven Alzate vào sân thay Ajani Fortune.

67' Thay người Phút 67' (CF Montreal): Victor Loturi vào sân thay Daniel Pereira.

67' Thay người Phút 67' (CF Montreal): Fabian Herbers vào sân thay Matthew Longstaff.

67' Thay người Phút 67' (CF Montreal): Gennadiy Synchuk vào sân thay Wikelman·Carmona.

73' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: CF Montreal 53% - 47% Atlanta United FC, dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 1.

74' Thay người Phút 74' (Atlanta United FC): Sergi Santos vào sân thay Breel Embolo.

75' Thay người Phút 75' (Atlanta United FC): Cooper Sanchez vào sân thay Giuliano Galoppo.

81' Thay người Phút 81' (CF Montreal): Olger Escobar vào sân thay Alexis Sanchez.

83' Thay người Phút 83' (Atlanta United FC): Fafà Picault vào sân thay Miguel Almirón.

83' Thay người Phút 83' (Atlanta United FC): Tristan Muyumba vào sân thay Mauricio Amaro.

83' Thẻ vàng Phút 83': Olger Escobar (CF Montreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

86' Atlanta United FC ép sân Cầm bóng: CF Montreal 51% - 49% Atlanta United FC, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 6 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 3 - 2.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Fafà Picault (Atlanta United FC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: CF Montreal 0-3 Atlanta United FC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 08:35 15/10/2026

Đội hình chính thức CF Montreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy Atlanta United FC Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV G. Martino 1 S. Breza 27 D. Bugaj 2 J. Neal 5 B. Craig 13 L. Petrasso 8 M. Longstaff 7 D. Pereira 16 W. Carmona 10 A. Sánchez 23 N. Streit 14 D. Ríos 1 L. Hoyos 47 Matthew Edwards 27 P. Díaz 6 J. Alonso 3 E. Báez 14 M. Amaro 35 A. Fortune 59 A. Miranchuk 10 M. Almirón 11 G. Galoppo 36 B. Embolo Dự bị CF Montreal 22 V. Loturi 21 F. Herbers 41 S. Keita 24 E. Morales 6 S. Piette 18 H. Synchuk 26 I. Losenko 29 O. Escobar 25 F. Amaya Atlanta United FC 22 F. Picault 48 C. Sanchez 19 Sergio Santos 4 E. Mihaj 42 Jayden Hibbert 16 Adrian Gill 8 T. Muyumba 7 S. Alzate 30 C. Togashi Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

CF Montreal Thống kê Atlanta United FC 52% Kiểm soát bóng 48% 9 Dứt điểm 18 2 Trúng đích 6 7 Phạt góc 6 16 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật G. Galoppo Atlanta United FC 1 bàn M. Almirón Atlanta United FC 1 bàn B. Embolo Atlanta United FC 1 bàn E. Báez Atlanta United FC 1 kiến tạo · điểm 7.15 P. Díaz Atlanta United FC Điểm 7.97 J. Alonso Atlanta United FC Điểm 7.73

CF Montreal và Atlanta United FC gặp nhau khi cả hai cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Mỗi điểm số trong giai đoạn này đều có giá trị lớn với mục tiêu trụ hạng, nên trận đấu tại Saputo Stadium mang sức nặng vượt xa một lượt đấu thông thường.

Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026. Atlanta United FC đang xếp hạng 14 với 27 điểm, còn CF Montreal đứng ngay sau ở hạng 15 với 24 điểm.

Khoảng cách chỉ một trận thắng

Hai đội chỉ cách nhau 3 điểm, tức đúng một trận thắng. Nếu CF Montreal giành trọn ba điểm, họ sẽ san bằng số điểm với Atlanta United FC. Ngược lại, nếu Atlanta United FC thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới ra thành 6 điểm.

Chính vì vậy, đây là trận đấu mà cả hai đều khó chấp nhận một kết quả quá thận trọng. Chủ nhà cần bám sát đối thủ, còn đội khách muốn tạo thêm khoảng cách với nhóm phía dưới.

Phong độ: cả hai đều chập chờn

CF Montreal đang có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận và thua 3 trận, với các kết quả đan xen nhau. Trận gần nhất của đội chủ nhà là một thất bại, điều khiến họ càng cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Atlanta United FC cũng không có phong độ ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ cũng là một trận thua, nên áp lực bước vào cuộc đối đầu này là tương đương ở cả hai phía.

Đáng chú ý, Atlanta United FC có tới hai trận hòa trong chuỗi này, cho thấy họ không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, CF Montreal có nhiều kết quả phân thắng bại hơn, nhưng chưa tạo được chuỗi thắng liên tiếp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, CF Montreal thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trước Atlanta United FC. Xu hướng này cho thấy hai đội rất khó tách biệt, và kết quả hòa từng xuất hiện nhiều hơn một lần.

Dù Atlanta United FC nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, lợi thế đó không quá lớn. Với việc được thi đấu trên sân nhà, CF Montreal có lý do để tin rằng họ có thể làm thay đổi cán cân.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội đang cần điểm số, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn chiến thuật. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có lợi thế lớn để định hình diễn biến trận đấu.

CF Montreal cần tận dụng yếu tố sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định. Atlanta United FC lại có thể dựa vào khả năng chống chịu thể hiện qua những trận hòa gần đây, đồng thời không thể chủ quan khi khoảng cách với đối thủ chỉ là 3 điểm.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cặp đấu rất cân bằng giữa hai đội có phong độ chưa ổn định và cùng ở nhóm cuối bảng. Atlanta United FC hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng lợi thế mỏng. CF Montreal có sân nhà và cơ hội san bằng điểm số ngay trong đêm nay.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra giằng co, và chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ làm thay đổi cục diện cuộc đua ở nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 1 thắng 2 hòa Atlanta United FC · 2 thắng Atlanta United FC 3 - 1 CF Montreal AUF CF Montreal 1 - 1 Atlanta United FC Hòa Atlanta United FC 3 - 2 CF Montreal AUF CF Montreal 2 - 2 Atlanta United FC Hòa Atlanta United FC 1 - 2 CF Montreal CM

CF Montreal 5 trận gần nhất B T B T B 28 Trận 6-6-16 T-H-B 35 Ghi (TB 1.3) 56 Thủng lưới Atlanta United FC 5 trận gần nhất B H T H B 28 Trận 7-6-15 T-H-B 33 Ghi (TB 1.2) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B … 13 Columbus Crew 28 8 5 15 -5 29 B T T B B 14 Atlanta United FC 28 7 6 15 -15 27 B H T H B 15 CF Montreal 28 6 6 16 -21 24 B T B B B

Tình hình lực lượng CF Montreal ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) Atlanta United FC ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury) ✚ D. Chica (Knee Injury) ✚ W. Reilly (Ankle Injury)