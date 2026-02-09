Con số may mắn hôm nay 10/2/2026: Gợi ý tài lộc cho 12 con giáp và cung hoàng đạo Khám phá bộ số cát lành ngày 10/2/2026 dựa trên Cửu cung phi tinh và ngũ hành. Dự báo chi tiết vận trình sự nghiệp, tài lộc cho từng tuổi giúp bạn tối ưu hóa cơ hội.

Con số may mắn ngày 10/2/2026 được xác định dựa trên sự kết hợp giữa Cửu cung phi tinh và quy luật ngũ hành bản mệnh. Việc ứng dụng các con số hòa hợp giúp bản mệnh tăng cường cát khí, đón nhận vận may trong công việc và cuộc sống.

Tìm kiếm con số may mắn giúp tăng cường cát khí trong ngày mới

Bảng con số may mắn cho 12 con giáp ngày 10/2/2026

Dưới đây là tổng hợp các cặp số mang lại tài lộc cho các năm sinh tiêu biểu của 12 con giáp:

Tuổi Năm sinh tiêu biểu Số may mắn (Nam) Số may mắn (Nữ) Tý 1984, 1996 71, 41, 0, 16 85, 88, 39, 5 Sửu 1985, 1997 64, 09, 30, 86 96, 03, 12, 60 Dần 1986, 1998 15, 27, 21, 30 15, 63, 15, 92 Mão 1975, 1987 02, 26, 30, 07 07, 06, 64, 02 Thìn 1976, 1988 80, 20, 39, 94 96, 97, 21, 65 Tị 1977, 1989 51, 63, 24, 30 11, 45, 42, 28 Ngọ 1978, 1990 41, 21, 12, 47 21, 99, 57, 50 Mùi 1979, 1991 31, 10, 92, 60 32, 45, 18, 45 Thân 1980, 1992 21, 85, 82, 31 41, 30, 71, 84 Dậu 1981, 1993 10, 11, 71, 39 50, 47, 81, 77 Tuất 1982, 1994 92, 59, 9, 36 61, 11, 6, 32 Hợi 1983, 1995 81, 20, 52, 61 72, 45, 15, 76

Dự báo tử vi nổi bật trong ngày

Bên cạnh các con số, vận trình của 12 con giáp trong ngày 10/2 có những điểm đáng chú ý sau:

Nhóm may mắn về sự nghiệp: Tuổi Giáp Tý, Giáp Dần và Ất Tị ghi nhận những bước tiến lớn nhờ sự trợ giúp của quý nhân hoặc khả năng sáng tạo đột phá.

Tuổi Giáp Tý, Giáp Dần và Ất Tị ghi nhận những bước tiến lớn nhờ sự trợ giúp của quý nhân hoặc khả năng sáng tạo đột phá. Nhóm khởi sắc về tài lộc: Bính Tý, Bính Dần và Đinh Tị có nguồn thu nhập phụ tăng cao hoặc nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư.

Bính Tý, Bính Dần và Đinh Tị có nguồn thu nhập phụ tăng cao hoặc nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư. Lưu ý về sức khỏe: Tuổi Tân Sửu cần chú trọng đường tiêu hóa, trong khi Canh Tuất nên cải thiện giấc ngủ để tránh suy nhược thần kinh.

Tuổi Tân Sửu cần chú trọng đường tiêu hóa, trong khi Canh Tuất nên cải thiện giấc ngủ để tránh suy nhược thần kinh. Cảnh báo thị phi: Nhâm Tý và Quý Dậu cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói tại môi trường công sở để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Con số may mắn 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026

Các con số này được tính toán dựa trên hiện tượng chiêm tinh của các hành tinh tác động lên từng chòm sao:

Bạch Dương: 4, 62

4, 62 Song Tử: 11, 72

11, 72 Cự Giải: 72, 61

72, 61 Sư Tử: 19, 60

19, 60 Xử Nữ: 6, 80

6, 80 Thiên Bình: 8, 19

8, 19 Bọ Cạp: 15, 94

15, 94 Nhân Mã: 65, 19

65, 19 Ma Kết: 24, 23

24, 23 Bảo Bình: 78, 47

78, 47 Song Ngư: 12, 55

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.