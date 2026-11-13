Czechia U18 0-3 Poland U18: Poland U18 giành chiến thắng Czechia U18 gặp Poland U18 trong trận giao hữu đội tuyển quốc gia lúc 18h00 ngày 13/11/2026, khi cả hai cùng thắng 2, hòa 1, thua 2 ở 5 trận gần nhất.

Czechia U18 0 - 3 Poland U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Czechia U18 tiếp đón Poland U18.

39' BÀN THẮNG! Poland U18 (0-1) Phút 39': P. Bartczak (Poland U18) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' BÀN THẮNG! Poland U18 (0-2) Phút 52': J. Gliwa (Poland U18) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

85' BÀN THẮNG! Poland U18 (0-3) Phút 85': O. Plawinski (Poland U18) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

KT Kết thúc: Czechia U18 0-3 Poland U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 22:00 13/11/2026

Czechia U18 và Poland U18 gặp nhau trong trận giao hữu đội tuyển quốc gia lúc 18h00 ngày 13/11/2026. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội trẻ có phong độ gần đây khá tương đồng, nên trận đấu hứa hẹn cân bằng.

Phong độ gần đây của hai đội

Czechia U18 thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó từng thắng ngay sau một trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy phong độ của đội chủ nhà lên xuống thất thường.

Poland U18 cũng có thành tích 2 thắng, 1 hòa, 2 thua. Tuy nhiên, đội đang đi vào trận đấu sau hai thất bại liên tiếp. Trước chuỗi này, Poland U18 từng có một trận thắng, một trận hòa rồi lại thắng. Vì vậy, trận giao hữu là cơ hội để họ sớm lấy lại nhịp thắng.

Điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn

Cả hai đội cùng có số trận thắng, hòa, thua bằng nhau. Chênh lệch nằm ở diễn biến gần nhất: Czechia U18 thua 1 trận rồi mới đến trận thắng, còn Poland U18 đang mang theo hai trận thua liên tiếp. Yếu tố tâm lý vì thế có thể ảnh hưởng đến cách mỗi đội bước vào trận.

Khuôn khổ giao hữu thường là dịp để các đội trẻ thử nghiệm và tìm sự ổn định. Với phong độ thiếu đều ở cả hai phía, một trận đấu giằng co, khó lường là kịch bản hợp lý. Đội nào sớm tìm được nhịp độ và giữ được sự tập trung sẽ có lợi thế trong trận này.

Czechia U18 5 trận gần nhất B T B H T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Poland U18 5 trận gần nhất B B T H T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới