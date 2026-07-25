Dàn MC quen thuộc dẫn dắt cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu Chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ truyền hình trực tiếp từ 4 điểm cầu lịch sử với sự tham gia của dàn MC giàu kinh nghiệm từ Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình cầu truyền hình trực tiếp Sao sáng dẫn đường vào lúc 19h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1. Chương trình không chỉ khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn tôn vinh những lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp cả nước.

Chương trình được kết nối tại 4 điểm cầu mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử sâu sắc: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Đồng hành tại các không gian này là dàn MC chính luận và văn hóa quen thuộc của VTV.

4 điểm cầu lịch sử và các gương mặt MC đồng hành

Tại điểm cầu trung tâm TP Hồ Chí Minh, chương trình được tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng – nơi từng phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đảm nhận vai trò dẫn dắt tại đây là bộ đôi MC Minh Phương và Hồng Nhung, kết nối những ký ức lịch sử với tinh thần tri ân thời đại mới.

MC Hồng Nhung

Ở điểm cầu miền Trung, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 tại Quảng Trị – nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định danh tính – là không gian tưởng niệm đầy xúc động. Hai MC Hạnh Phúc và Thái Trang sẽ cùng truyền tải những câu chuyện về nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ trên vùng đất lửa anh hùng.

Tại Tuyên Quang, sân khấu đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang. Chỉ cách sân khấu vài trăm mét, các lực lượng vẫn đang ngày đêm rà phá bom mìn và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Bầu không khí chân thực này sẽ được hai MC Đức Bảo và Khánh Vy chuyển tải đến khán giả truyền hình.

Tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội, không gian Tượng đài Bắc Sơn là nơi thể hiện sự tri ân trang nghiêm và các chủ trương quốc gia trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai MC giàu kinh nghiệm Tuấn Dương và Phí Linh sẽ đảm nhận vai trò kết nối tại điểm cầu quan trọng này.

Thông điệp tri ân và nỗ lực sau khung hình

Chia sẻ về quá trình sản xuất, nhà báo Thanh Loan từ Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết chương trình tập trung khai thác những câu chuyện đương đại về đoàn tụ và tri ân. Cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân đang tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, ekip sản xuất phải đối mặt với áp lực lớn về thời gian khi điều phối 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp. Việc chắt chiu từng chi tiết đắt giá giúp mạch kể của chương trình liền mạch, tôn lên cảm xúc chung và truyền tải trọn vẹn thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" tới người xem.