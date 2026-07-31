Dàn sao Việt và dàn Hoa hậu hội ngộ rực rỡ trên thảm đỏ Miss Grand Vietnam 2026 Sự kiện chung kết Miss Grand Vietnam 2026 thu hút sự chú ý lớn với màn xuất hiện ấn tượng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Nhật Kim Anh cùng dàn Hoa hậu, Nam vương đình đám.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối 31/7 quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí và giới sắc đẹp. Trước khi bước vào thời khắc thi đấu quyết định, không khí thảm đỏ sự kiện đã sôi động với màn đổ bộ của các nghệ sĩ, Hoa hậu và Á hậu trong những trang phục lộng lẫy.

Sự xuất hiện nổi bật của các nghệ sĩ trên thảm đỏ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành điểm nhấn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ suit sắc hồng phấn thanh lịch, kết hợp cùng kính mát đồng điệu và kiểu tóc cá tính. Nam ca sĩ thể hiện thần thái tự tin, góp phần khuấy động không khí trước giờ G của đêm chung kết.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Bên cạnh đó, hai diễn viên Mai Bảo Vinh và Dương Quốc Mỹ cũng có mặt tại sự kiện. Cả hai lựa chọn trang phục tông đen tối giản nhưng vẫn thể hiện phong cách cá tính, thu hút sự quan tâm của khán giả theo dõi chương trình.

Mai Bảo Vinh và Dương Quốc Mỹ.

Dàn Hoa hậu và Á hậu khoe sắc trong trang phục dạ hội

Hoa hậu Thanh Thủy mang đến hình ảnh hiện đại khi diện thiết kế đầm dạ hội tông màu xanh bạc hà. Bộ trang phục ôm sát với chi tiết cổ yếm giúp tôn vóc dáng mảnh mai, kết hợp cùng mái tóc ngắn và phong cách trang điểm trong trẻo.

Hoa hậu Thanh Thủy.

Á hậu Ngọc Hằng xuất hiện thanh lịch trong bộ váy dạ hội màu nude đính kết tinh xảo, khoe đường cong quyến rũ cùng thần thái nhẹ nhàng.

Á hậu Ngọc Hằng.

Sự góp mặt của ca sĩ Nhật Kim Anh cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Yến Nhi và nhiều người đẹp khác tạo nên bầu không khí rực rỡ cho thảm đỏ. Dàn mỹ nhân chọn các thiết kế dạ hội lộng lẫy mang tông màu đỏ, đen và vàng ánh kim. Trong đó, Lê Hoàng Phương ghi dấu ấn với trang phục xuyên thấu đính kết cầu kỳ.

Ca sĩ Nhật Kim Anh cùng dàn Hoa - Á hậu.

Điểm nhấn từ khách mời quốc tế và các người đẹp

Đương kim Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao thu hút nhiều sự chú ý khi diện bộ đầm ánh kim đính hoa nổi, đeo vương miện và sash danh giá. Nàng hậu thể hiện sự thân thiện khi liên tục giao lưu cùng khán giả. Màn hội ngộ giữa Emma Mary Tiglao và Hoa hậu Yến Nhi trong các thiết kế tông vàng ánh kim cũng nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông.

Emma Mary Tiglao hội ngộ Yến Nhi.

Ngoài ra, Hoa hậu Ý Nhi chọn phong cách nhẹ nhàng với thiết kế cúp ngực màu trắng kem điểm xuyết họa tiết hoa 3D. Trong khi đó, Nam vương Tuấn Ngọc xuất hiện lịch lãm trong bộ tuxedo đen, hoàn thiện bức tranh đa sắc màu trên thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2026.