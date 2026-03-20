Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn THCS Thái Thịnh, Hà Nội năm 2026, kèm đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn của Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) năm 2026 dành cho học sinh lớp 9 đang ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2026 của Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) có thời gian làm bài 120 phút, thi theo hình thức tự luận.

Nội dung đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đây là định hướng chung được Sở GD-ĐT Hà Nội áp dụng thống nhất cho toàn bộ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Năm 2026, Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ ngày 30/5 đến 1/6/2026. Thí sinh cần chủ động sắp xếp lịch ôn tập để đảm bảo sẵn sàng trước thời điểm thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Cả hai môn Toán và Ngữ văn đều thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Đây là hai môn thi đòi hỏi thí sinh vận dụng tư duy và kỹ năng diễn đạt, không có phương án gợi ý sẵn.

Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, và có thể chọn thứ tiếng khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh ngồi cạnh nhau không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Năm 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội có một số điều chỉnh đáng chú ý trong quy định tuyển sinh lớp 10.

Điểm thay đổi quan trọng nhất là điều kiện dự tuyển lớp 10 năm 2026 yêu cầu học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội, thay vì nơi thường trú như các năm trước đây. Điều này mở rộng đối tượng học sinh có thể dự tuyển, đặc biệt với những em đang sinh sống và học tập tại Hà Nội nhưng hộ khẩu ở tỉnh khác.

Hà Nội không còn chia khu vực tuyển sinh như trước. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) bất kỳ vào trường THPT công lập không chuyên trên toàn thành phố.

Sở GD-ĐT Hà Nội điều chỉnh giảm mức điểm chênh lệch (giảm 0,5 điểm và 1 điểm) khi xét tuyển giữa các nguyện vọng, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh khi xét nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Ngoài ra, Sở bổ sung hình thức thi môn Lịch sử và Địa lý (vào lớp chuyên) là tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, thay vì thi tự luận hoàn toàn như năm trước.

Năm học 2025-2026, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Theo kế hoạch phân luồng, năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khoảng 59.000 học sinh còn lại sẽ vào các cơ sở giáo dục tư thục.

Để tăng năng lực tiếp nhận, năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thành lập 3 trường mới: hai trường THPT công lập gồm THPT Việt Hùng tại xã Đông Anh và một trường tại ô đất A11 khu đô thị mới Cầu Giấy; cùng một trường THPT tư thục tại 423 Minh Khai.