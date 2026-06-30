Diễn viên Tú Quyên: Bước chuyển mình ấn tượng với vai nữ chính trong Phía bên kia thành phố Nguyễn Hòa Tú Quyên, tân binh sinh năm 2006, vừa có màn ra mắt ấn tượng với vai Tuyết Lan trong dự án phim truyền hình mới của VFC. Nữ sinh trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã chia sẻ về những áp lực và trải nghiệm quý giá khi lần đầu đảm nhận vai chính trên sóng VTV1.

Ngay lần đầu thử sức với phim truyền hình VTV, Nguyễn Hòa Tú Quyên (sinh năm 2006) đã thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai Tuyết Lan trong bộ phim "Phía bên kia thành phố". Đây là một nhân vật có tâm lý phức tạp, ẩn sau vẻ ngoài hoàn mỹ là những rạn vỡ nội tâm sâu sắc. Trước khi bén duyên với màn ảnh, Tú Quyên vốn là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, mang đậm cá tính của một thế hệ Gen Z đa tài.

Vai Tuyết Lan trong bộ phim Phía bên kia thành phố là dự án đầu tiên của diễn viên trẻ Tú Quyên hợp tác cùng VFC.

Cơ duyên và sự tương đồng với nhân vật Tuyết Lan

Đến với vai diễn Tuyết Lan thông qua quá trình casting công khai, Tú Quyên cho biết đây là một cơ duyên đẹp nhưng cũng đầy thử thách. Đạo diễn và ê-kíp sản xuất đã đặt niềm tin vào cô không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn vì sự tương đồng về độ tuổi và năng lượng phù hợp với hình mẫu nhân vật.

Chia sẻ về điểm chung với nhân vật, Tú Quyên nhận thấy cả hai đều sống tình cảm và chân thành với những người mình yêu thương. Tuy nhiên, nếu Tuyết Lan là một cô gái mạnh mẽ, đôi khi đưa ra những quyết định cực đoan để bảo vệ người thân, thì Tú Quyên ngoài đời lại có phần bình tĩnh và thích lắng nghe hơn. Chính sự khác biệt này đã tạo nên sức hút, thôi thúc nữ diễn viên trẻ tìm tòi và hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.

Áp lực từ vai nữ chính đầu tay trên sóng VTV

Đảm nhận vai chính trong một dự án lớn trên kênh VTV1 khi tuổi đời còn rất trẻ, Tú Quyên không tránh khỏi những áp lực tâm lý. Cô thừa nhận từng có những khoảnh khắc cảm thấy "ngợp", đặc biệt là trong những ngày quay các phân đoạn nặng về cảm xúc kéo dài liên tục. Để vượt qua, nữ diễn viên tập trung tối đa vào từng cảnh quay, thay vì lo lắng quá nhiều về kết quả cuối cùng.

Quá trình chuẩn bị cho vai diễn được thực hiện bài bản thông qua việc nghiên cứu kỹ kịch bản và phân tích tâm lý nhân vật. Với Tú Quyên, Tuyết Lan không phải là một nhân vật phản diện thuần túy mà là một cô gái mang nhiều tổn thương, bị giằng xé giữa tình thân và những lựa chọn cá nhân. Sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp trẻ năng lượng và sự chỉ dẫn của các bậc tiền bối trong đoàn phim đã giúp cô trưởng thành nhanh chóng qua từng tập phim.

Sự kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm thực tế

Hiện đang theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Tú Quyên khẳng định những kiến thức trên ghế nhà trường là nền tảng quan trọng giúp cô phân tích nhân vật và xử lý tâm lý nhanh hơn khi ra hiện trường. Tuy nhiên, môi trường phim trường thực tế lại mang đến những bài học mà sách vở khó có thể truyền tải hết, như việc duy trì cảm xúc qua nhiều góc máy hay thích nghi với áp lực thời gian khắc nghiệt.

Bên cạnh diễn xuất, Tú Quyên từng tham gia lĩnh vực người mẫu ảnh và biểu diễn thời trang. Dù vậy, cô quyết định theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc vì mong muốn được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau thông qua các vai diễn. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc, ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Định hướng tương lai và giá trị cốt lõi

Dù được nhận xét là trưởng thành hơn so với tuổi thật, Tú Quyên vẫn giữ cho mình những sở thích giản dị của một Gen Z. Sau những giờ quay căng thẳng, cô thường tìm đến các hoạt động thiện nguyện, đọc kinh hoặc dành thời gian bên gia đình để tái tạo năng lượng. Trước những ý kiến trái chiều từ khán giả, nữ diễn viên giữ thái độ cầu thị, xem những góp ý xây dựng là động lực để hoàn thiện bản thân.

Nhìn về tương lai, Tú Quyên đặt ra ba từ khóa cho bản thân: "Kiên trì - Trưởng thành - Giá trị". Cô mong muốn được thử sức với những dạng vai có chiều sâu tâm lý hoặc cá tính mạnh mẽ hơn, nhằm khám phá mọi giới hạn của bản thân trên hành trình nghệ thuật sắp tới.