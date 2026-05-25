Djokovic đối đầu Perricard tại Roland Garros: Khởi đầu hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 Sau thời gian dài điều trị chấn thương, Novak Djokovic trở lại Roland Garros để chạm trán Giovanni Mpetshi Perricard với mục tiêu thiết lập kỷ lục vô địch vĩ đại nhất lịch sử.

Novak Djokovic đang chuẩn bị cho màn tái xuất đầy thử thách tại Roland Garros. Sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu kể từ giải Indian Wells hồi tháng 3, tay vợt 39 tuổi người Serbia sẽ bước vào trận mở màn gặp Giovanni Mpetshi Perricard - đối thủ mà anh chưa từng chạm trán trước đây trong sự nghiệp đỉnh cao.

Khát vọng độc chiếm kỷ lục thế giới

Suốt hai năm qua, ngôi sao người Serbia đã kiên trì theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25. Đây là cột mốc quan trọng giúp anh vượt qua huyền thoại Margaret Court để trở thành tay vợt sở hữu nhiều chức vô địch Grand Slam nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, hành trình vươn tới đỉnh cao lịch sử của Djokovic đang gặp không ít trở ngại do vấn đề tuổi tác và thể trạng.

Cuộc chiến với giới hạn cơ thể

Dù sở hữu bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Djokovic thừa nhận anh đang phải đối mặt với những khó khăn về mặt vật lý. Quá trình hồi phục chấn thương kéo dài khiến tay vợt này chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất trước khi bước vào giải đấu quan trọng trên mặt sân đất nện.

Chia sẻ với giới truyền thông, Djokovic cho biết: "Tôi muốn thi đấu nhiều hơn, nhưng cơ thể không cho phép điều đó. Tôi đã phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương." Tuy nhiên, anh vẫn giữ vững niềm tin vào khả năng chiến thắng nếu duy trì được sự tươi mới và tinh thần tiến bộ liên tục.

Thử thách từ thế hệ mới

Việc phải đối đầu với Perricard ngay tại vòng mở màn đòi hỏi Djokovic phải nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Tại Australia đầu năm nay, Djokovic từng tiến rất gần đến một danh hiệu lớn, điều này chứng minh anh vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Sự tập trung và niềm tin mãnh liệt là vũ khí mà tay vợt Serbia mang đến Roland Garros năm nay để hiện thực hóa tham vọng của mình.