Đỗ Thị Hà đón tuổi 26 giản dị tại nhà: Hình ảnh đời thường tinh tế của nàng dâu hào môn Hoa hậu Đỗ Thị Hà đón tuổi 26 bằng việc cắm hoa nhẹ nhàng tại gia thay vì những bộ ảnh cầu kỳ, cho thấy cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ khoảnh khắc đón tuổi 26 theo phong cách tối giản. Thay vì thực hiện những bộ ảnh sinh nhật công phu như định kỳ hàng năm, người đẹp lựa chọn dành thời gian cho những sở thích cá nhân ngay tại không gian riêng tư.

Trải nghiệm đón tuổi mới nhẹ nhàng của Đỗ Thị Hà

Trong đoạn video mới nhất, Đỗ Thị Hà xuất hiện với trang phục đơn giản và gương mặt mộc tự nhiên. Cô dành trọn buổi chiều để tự tay cắm hoa và trang trí không gian sống. Hình ảnh tỉ mỉ, thong dong của nàng hậu khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách sống tinh tế, chuẩn mực của một "nàng dâu hào môn".

Đỗ Thị Hà trổ tài cắm hoa khi bước sang tuổi mới

Chia sẻ về cột mốc tuổi 26, người đẹp thổ lộ rằng bản thân muốn bắt đầu bằng những điều thật giản dị. Năm nay, cô không thực hiện các bộ ảnh lộng lẫy mà chỉ muốn có những khoảnh khắc chậm lại để tự thưởng cho mình một buổi chiều bình yên sau những lịch trình bận rộn.

Cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn cùng doanh nhân Viết Vương

Kể từ sau đám cưới vào cuối năm ngoái, Hoa hậu Việt Nam 2020 dần hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn. Cô chuyển hướng tập trung vào cuộc sống cá nhân, các dự án kinh doanh và dành thời gian chăm sóc gia đình. Trên mạng xã hội, nàng hậu chỉ thỉnh thoảng cập nhật những hình ảnh đời thường, giữ sự cân bằng giữa hào quang sân khấu và không gian riêng tư.

Đỗ Thị Hà theo đuổi hình ảnh dịu dàng, nữ tính sau khi kết hôn

Việc Đỗ Thị Hà và nhiều hoa hậu khác dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi như nấu ăn, cắm hoa hay chăm sóc tổ ấm nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Điều này giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh mộc mạc, chân thực hơn phía sau danh hiệu cao quý.

Đỗ Thị Hà đang có cuộc sống hôn nhân êm ấm bên Viết Vương

Dù chia sẻ nhiều hơn về đời sống cá nhân, Đỗ Thị Hà vẫn giữ sự chừng mực nhất định để bảo vệ tổ ấm nhỏ. Những nội dung cô đăng tải thường mang thông điệp tích cực, lan tỏa năng lượng nhẹ nhàng đến người hâm mộ, đồng thời khẳng định sự trưởng thành trong tư duy và phong cách sống ở tuổi 26.