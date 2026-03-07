Đội hình xuất phát: Bồ Đào Nha vs Croatia Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với lợi thế lịch sử đối đầu trước Croatia, nhưng đội bóng của Luka Modrić đang hồi phục phong độ đúng lúc.

Cập nhật đội hình lúc 05:23 03/07/2026

Đội hình chính thức

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martinez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

15. João Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (M)

8. Bruno Fernandes (M)

17. Rafael Leão (M)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị:

12. José Sá

22. Rui Silva

4. Tomás Araújo

2. Nélson Semedo

6. Matheus Nunes

14. Gonçalo Inácio

5. Diogo Dalot

16. Francisco Trincão

19. Gonçalo Guedes

10. Bernardo Silva

21. Rúben Neves

24. Samú Costa

26. Francisco Conceição

9. Gonçalo Ramos

11. João Félix

Croatia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Zlatko Dalic

Đội hình xuất phát:

1. Dominik Livaković (G)

2. Josip Stanišić (D)

6. Josip Šutalo (D)

3. Marin Pongračić (D)

14. Ivan Perišić (D)

10. Luka Modrić (M)

8. Mateo Kovačić (M)

13. Nikola Vlašić (M)

17. Petar Sučić (M)

16. Martin Baturina (M)

11. Ante Budimir (F)

Dự bị:

12. Ivor Pandur

23. Dominik Kotarski

4. Joško Gvardiol

5. Duje Ćaleta-Car

22. Luka Vušković

25. Martin Erlić

7. Nikola Moro

15. Mario Pašalić

24. Marco Pašalić

19. Toni Fruk

21. Luka Sučić

18. Kristijan Jakić

9. Andrej Kramarić

20. Igor Matanović

26. Petar Musa

Trận chiến không khoan nhượng tại BMO Field

Vào lúc 06:00 ngày 03/07/2026, Bồ Đào Nha và Croatia sẽ chạm trán nhau tại sân BMO Field trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là trận đấu loại trực tiếp — thắng đi tiếp, thua về nước — không có chỗ cho sự thận trọng hay tính toán.

Bồ Đào Nha: Phong độ chưa thực sự thuyết phục

Nhìn vào ba trận gần nhất, Bồ Đào Nha có một trận thắng, một trận hòa và một trận hòa khác — tức là chỉ giành chiến thắng một lần trong ba lần ra sân gần đây nhất. Phong độ này không phản ánh hình ảnh của một ứng viên vô địch, dù chất lượng cá nhân của đội vẫn không thể xem thường.

Đây là tín hiệu đáng lo ngại khi bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, nơi mỗi sai lầm đều có thể trả giá bằng cả hành trình.

Croatia: Đang lên đúng lúc

Ngược lại, Croatia đang trong trạng thái bứt tốc. Sau một trận thua ở trận gần nhất tính từ hiện tại trở về trước, đội bóng này đã liên tiếp giành hai chiến thắng trước đó — cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét. Croatia vốn nổi tiếng với khả năng thi đấu kiên cường trong các trận cầu lớn, và lịch sử World Cup đã nhiều lần chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chuỗi kết quả này được đọc theo thứ tự từ gần nhất đến cũ hơn, nghĩa là trận thua là trận gần nhất — một dấu hỏi nhỏ về sự ổn định của Croatia ngay trước thềm vòng knock-out.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bồ Đào Nha

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Bồ Đào Nha chiếm ưu thế rõ ràng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để Croatia thắng 1 lần. Xu hướng lịch sử này là lợi thế tâm lý không nhỏ cho đội áo đỏ, dù trong bóng đá, quá khứ không bao giờ là bảo đảm cho hiện tại.

Nhận định

Đây là trận đấu giữa một Bồ Đào Nha giàu tài năng nhưng đang thiếu sự ổn định, và một Croatia đầy kinh nghiệm đang hồi sinh đúng thời điểm. Lợi thế đối đầu lịch sử thuộc về Bồ Đào Nha, nhưng trong một trận loại trực tiếp tại World Cup, mọi dự đoán đều có thể bị lật ngược chỉ sau 90 phút.

Trận cầu nhiều khả năng diễn ra căng thẳng và giàu kịch tính, với Bồ Đào Nha giữ vai trò đội được kỳ vọng nhiều hơn — nhưng Croatia chắc chắn sẽ không đến BMO Field chỉ để làm nền.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

19/11/2024: Croatia 1 - 1 Bồ Đào Nha

06/09/2024: Bồ Đào Nha 2 - 1 Croatia

08/06/2024: Bồ Đào Nha 1 - 2 Croatia

18/11/2020: Croatia 2 - 3 Bồ Đào Nha

06/09/2020: Bồ Đào Nha 4 - 1 Croatia

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

07/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Chile (Thắng)

Phong độ gần đây của Croatia

28/06/2026: Croatia 2-1 Ghana (Thắng)

24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thắng)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thua)

08/06/2026: Croatia 2-1 Slovenia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bồ Đào Nha 2 5 DWD

Phong độ và thống kê đội

Bồ Đào Nha (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 2 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Croatia (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Croatia: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Portugal

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Portugal or draw