Đội hình xuất phát: Mỹ vs Bosnia & Herzegovina Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ tốt hơn, trong khi Bosnia & Herzegovina cần vượt qua chính mình để tạo bất ngờ tại Levi's Stadium.

Cập nhật đội hình lúc 06:23 02/07/2026

Đội hình chính thức

Mỹ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mauricio Pochettino

Đội hình xuất phát:

24. Matthew Freese (G)

16. Alexander Freeman (D)

3. Chris Richards (D)

13. Tim Ream (D)

5. Antonee Robinson (D)

17. Malik Tillman (M)

4. Tyler Adams (M)

2. Sergiño Dest (M)

8. Weston McKennie (M)

10. Christian Pulišić (M)

20. Folarin Balogun (F)

Dự bị:

1. Matt Turner

25. Chris Brady

12. Miles Robinson

6. Auston Trusty

23. Joe Scally

26. Alex Zendejas

11. Brenden Aaronson

7. Giovanni Reyna

18. Maximilian Arfsten

14. Sebastian Berhalter

21. Tim Weah

19. Haji Wright

9. Ricardo Pepi

Bosnia & Herzegovina

Sơ đồ: 3-4-1-2

HLV: Sergej Barbarez

Đội hình xuất phát:

1. Nikola Vasilj (G)

18. Nikola Katić (D)

21. Stjepan Radeljić (D)

4. Tarik Muharemović (D)

7. Amar Dedić (M)

8. Armin Gigović (M)

14. Ivan Šunjić (M)

5. Sead Kolašinac (M)

19. Kerim Alajbegović (F)

11. Edin Džeko (F)

10. Ermedin Demirović (F)

Dự bị:

22. Martin Zlomislić

12. Mladen Jurkas

24. Arjan Malić

2. Nihad Mujakić

3. Dennis Hadžikadunić

16. Amir Hadžiahmetović

15. Amar Memić

6. Benjamin Tahirović

26. Ermin Mahmić

17. Dženis Burnić

13. Ivan Bašić

20. Esmir Bajraktarević

25. Jovo Lukić

23. Haris Tabaković

9. Samed Baždar

Trận đấu không có đường lui

Levi's Stadium sẽ là nơi chứng kiến một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất tại vòng 1/16 World Cup 2026, khi đội chủ nhà Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07/2026. Đây là vòng loại trực tiếp — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước. Không có chỗ cho sự thận trọng hay tính toán điểm số.

Bối cảnh sân nhà, áp lực từ khán giả và kỳ vọng của cả một quốc gia đồng chủ nhà đặt lên vai tuyển Mỹ một gánh nặng không nhỏ. Nhưng đó cũng chính là động lực để họ thể hiện mình trước người hâm mộ.

Phong độ hai đội trước trận

Tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với tâm thế của một đội đang trên đà. Trong ba trận gần nhất, họ giành được hai chiến thắng và chỉ để thua một lần — một chuỗi phong độ cho thấy sự ổn định và khả năng cạnh tranh ở đấu trường lớn.

Ngược lại, Bosnia & Herzegovina đang trải qua giai đoạn thiếu nhất quán. Ba trận gần nhất của họ ghi nhận một trận hòa, một trận thua và một trận thắng — theo thứ tự từ gần đến xa. Điều đó có nghĩa là họ vừa bước vào vòng đấu loại trực tiếp sau một trận hòa, chưa thực sự tìm lại được cảm giác chiến thắng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Mỹ

Trong hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Mỹ chiếm ưu thế rõ ràng với một trận thắng và một trận hòa, trong khi Bosnia & Herzegovina chưa một lần vượt qua được đối thủ. Xu hướng lịch sử này, dù không phải yếu tố quyết định, vẫn là tín hiệu tâm lý có lợi cho đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với tính chất loại trực tiếp, cả hai đội sẽ phải tính toán kỹ lưỡng giữa việc tấn công tìm bàn thắng và đảm bảo sự chắc chắn ở hàng thủ. Tuyển Mỹ, với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tạo áp lực từ sớm.

Bosnia & Herzegovina, để tạo bất ngờ, cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả — tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi có được, đồng thời hạn chế tối đa sai lầm trước một đối thủ đang trong trạng thái tự tin.

Nhận định

Mỹ đang ở vị thế thuận lợi hơn khi bước vào trận đấu này: phong độ tốt hơn, sân nhà, và lịch sử đối đầu có lợi. Bosnia & Herzegovina không thiếu chất lượng, nhưng sự thiếu ổn định trong các trận gần đây là dấu hỏi lớn ở một trận đấu mà chỉ cần một sai lầm là đủ để kết thúc hành trình. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

19/12/2021: Mỹ 1 - 0 Bosnia & Herzegovina

29/01/2018: Mỹ 0 - 0 Bosnia & Herzegovina

Phong độ gần đây của Mỹ

26/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ (Thua)

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)

01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thắng)

Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina

25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thua)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

07/06/2026: Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

30/05/2026: Bosnia & Herzegovina 0-0 FYR Macedonia (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bosnia & Herzegovina 3 4 WLD

Phong độ và thống kê đội

Mỹ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Bosnia & Herzegovina (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

USA

C. Roldan: Muscle bruise (Missing Fixture)

Bosnia & Herzegovina: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: USA

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -4.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : USA and +1.5 goals