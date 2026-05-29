Dreame H16 Pro TriForce ra mắt: Công nghệ hơi nước 200 độ C và hệ sinh thái vệ sinh thông minh Dreame Việt Nam vừa công bố loạt thiết bị vệ sinh cao cấp, nổi bật là máy hút bụi H16 Pro TriForce tích hợp hệ thống làm sạch 3 trong 1 cùng robot hút bụi và máy lọc không khí thế hệ mới.

Dreame Technology vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh mới với triết lý "Thông minh hơn. Sạch hơn". Tâm điểm của đợt ra mắt lần này là mẫu máy hút bụi lau nhà Dreame H16 Pro TriForce, cùng với sự góp mặt của robot hút bụi D30 Ultra CE, máy lọc không khí FP10 và máy hút bụi giường nệm D20 Aura.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ mà còn khẳng định chiến lược phát triển thương hiệu toàn cầu của Dreame thông qua việc hợp tác với đại sứ thương hiệu Cristiano Ronaldo.

Dreame H16 Pro TriForce: Đột phá với công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C

H16 Pro TriForce là dòng máy hút bụi lau nhà đầu bảng của Dreame, sở hữu hệ thống làm sạch “3 trong 1” đầu tiên trên thế giới, kết hợp giữa hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng. Sản phẩm được thiết kế để giải quyết các vết bẩn cứng đầu trong không gian sống hiện đại.

Điểm kỹ thuật đáng chú ý nhất là khả năng tạo hơi nước siêu nhiệt lên đến 200°C, giúp diệt khuẩn tới 99,999% (theo chứng nhận của TUV SUD). Kết hợp với hệ thống lau nước nóng 90°C và lực hút mạnh mẽ 30.000Pa, thiết bị có thể xử lý hiệu quả dầu mỡ và các tác nhân gây mùi từ thú cưng hay thực phẩm.

Để duy trì hiệu suất lâu dài, H16 Pro TriForce trang bị chu trình tự làm sạch khép kín. Sau khi vệ sinh sàn, máy sử dụng hơi nước 200°C để làm sạch đường ống và con lăn, tiếp nối bằng công đoạn giặt nóng 95°C và sấy khô bằng khí nóng 95°C, giúp loại bỏ hoàn toàn mùi ẩm mốc và vi khuẩn tích tụ.

H16 Steam và D20 Aura: Tối ưu hóa trải nghiệm làm sạch chuyên sâu

Bên cạnh phiên bản Pro, Dreame cũng giới thiệu mẫu H16 Steam. Thiết bị này vẫn duy trì công nghệ hơi nước siêu nhiệt 200°C và lực hút 28.000Pa. Điểm mạnh của H16 Steam là thiết kế có khả năng ngả phẳng 180°, cho phép máy tiếp cận dễ dàng các khu vực gầm thấp như giường hay sofa.

Trong phân khúc chăm sóc giấc ngủ, máy hút bụi giường nệm D20 Aura gây ấn tượng với trạm tự động đổ bụi, giúp người dùng không cần đổ rác thủ công trong tối đa 150 ngày. Máy có lực hút 16.000Pa, tần số rung 48.000 lần/phút kết hợp đèn UV và sấy khí nóng 70°C để loại bỏ triệt để mạt bụi và tác nhân gây dị ứng.

Giải pháp tự động hóa với D30 Ultra CE và máy lọc không khí FP10

Hướng tới không gian sống thông minh, robot hút bụi lau nhà Dreame D30 Ultra CE được trang bị lực hút 25.000Pa và hệ thống giẻ lau xoay áp lực cao. Điểm nhấn là trạm sạc đa năng tích hợp khay giặt AceClean, cho phép robot tự động giặt giẻ, đổ rác và vệ sinh trạm sạc, tối ưu hóa trải nghiệm rảnh tay cho người dùng.

Cuối cùng là máy lọc không khí Dreame FP10, thiết bị đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ con lăn tự làm sạch. Cơ chế này giúp gom lông tóc vào hộp chứa riêng, ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn bộ lọc, đặc biệt phù hợp cho các gia đình nuôi thú cưng. FP10 sử dụng hệ thống lọc 6 lớp với màng HEPA 14, đảm bảo loại bỏ bụi mịn và vi khuẩn trong không khí một cách tối ưu.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng máy hút bụi mới