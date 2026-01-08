Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Ngô Bảo Ngọc nhận vị trí Á hậu 1 Thí sinh Emoura Phạm chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 và sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2026 ở Ấn Độ.

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Emoura Phạm. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2026 tổ chức tại Ấn Độ. Trong khi đó, người đẹp Ngô Bảo Ngọc giành ngôi vị Á hậu 1 và sẽ tranh tài tại Miss Grand International All Star 2026 diễn ra cuối năm tại Thái Lan.

Các vị trí tiếp theo trong Top 5 chung cuộc lần lượt vinh danh Võ Đoàn Bảo Hà (Á hậu 2), Phan Lê Kim Ngọc (Á hậu 3) và Trịnh Yến Nhi (Á hậu 4). Đêm thi đã mang đến nhiều khoảnh khắc bùng nổ, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ sắc đẹp.

Hành trình thuyết phục của tân Hoa hậu Emoura Phạm

Trước khi bước lên bục chiến thắng, Emoura Phạm đã duy trì phong độ xuất sắc qua từng vòng thi. Cô giành giải thưởng phụ Grand Business Award để tiến thẳng vào Top 15, sau đó liên tục chinh phục ban giám khảo ở các phần trình diễn dạ hội và thuyết trình về hòa bình.

Emoura Phạm.

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 5 với câu hỏi chung về việc giới thiệu TP.HCM tới bạn bè quốc tế, Emoura Phạm đã đưa ra câu trả lời vô cùng tự tin. Bước vào lượt trả lời quyết định cùng Ngô Bảo Ngọc trước câu hỏi từ Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao, người đẹp đã xuất sắc thuyết phục toàn bộ hội đồng giám khảo để đăng quang vương miện cao nhất.

Diễn biến nổi bật trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Đêm chung kết mở màn với phần đồng diễn năng động cùng màn hô tên ấn tượng từ Top 30 thí sinh. Các cô gái đã khéo léo lồng ghép những câu nói xu hướng hài hước, tạo không khí sôi động cho toàn bộ hội trường.

Bên cạnh đó, phần thi trình diễn áo tắm trên nền nhạc của ca sĩ Trang Pháp cùng màn trình diễn trang phục dạ hội đã giúp Top 15 khoe trọn vẹn kỹ năng catwalk sắc sảo. Đặc biệt, phần thuyết trình về chủ đề "Tổ quốc hưng thịnh" của Top 10 đã mang lại nhiều thông điệp hòa bình ý nghĩa.

Đáng chú ý, trong phần xuất hiện cùng xe mô tô trên sân khấu, đương kim Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi đã gặp sự cố té xe khiến sóng trực tiếp phải gián đoạn khoảng 30 giây. Tuy nhiên, nàng hậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và hoàn thiện xuất sắc phần trình diễn của mình.

Công bố thiết kế trang phục dân tộc và hội đồng giám khảo

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng chính thức công bố thiết kế trang phục dân tộc mang tên "Vinh Quy Bái Tổ" đã đoạt giải Nhất. Đây cũng là bộ trang phục sẽ cùng tân Hoa hậu Emoura Phạm chinh chiến tại đấu trường quốc tế Miss Grand International 2026.

Đảm nhận vị trí Trưởng Ban giám khảo năm nay là NSND Vương Duy Biên. Cùng ngồi ghế nóng là nhiều tên tuổi uy tín như Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Nhật Kim Anh.