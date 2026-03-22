Giá bạc hôm nay 21/3: Bật tăng sau chuỗi 8 phiên giảm, thế giới đạt 74,33 USD/ounce Sau 8 ngày lao dốc liên tiếp, giá bạc ngày 21/3 ghi nhận đà phục hồi mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với mức tăng đạt 1,52 USD/ounce tại thị trường giao ngay.

Thị trường kim loại quý ngày 21/3 chứng kiến sự đảo chiều rõ nét khi giá bạc chấm dứt chuỗi giảm dài nhất trong thời gian qua. Diễn biến này không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý cho giới đầu tư mà còn phát đi tín hiệu về một giai đoạn tích lũy mới của mặt hàng này.

Diễn biến giá bạc trong nước hôm nay

Tại thị trường nội địa, giá bạc ghi nhận sự điều chỉnh tăng tại các hệ thống kinh doanh lớn ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, mức giá niêm yết tại các khu vực trọng điểm như sau:

Loại bạc / Khu vực Giá mua vào (VND/lượng) Giá bán ra (VND/lượng) Bạc tại Phú Quý (Hà Nội) 2.731.000 2.797.000 Bạc 99.9 (Hà Nội) 2.295.000 2.325.000 Bạc 99.99 (Hà Nội) 2.303.000 2.333.000 Bạc 99.9 (TP. HCM) 2.297.000 2.331.000 Bạc 99.99 (TP. HCM) 2.305.000 2.335.000

Đối với giao dịch theo đơn vị khối lượng lớn, giá bạc tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hiện dao động trong khoảng 61,2 – 62,2 triệu đồng/kg tùy theo loại bạc và độ tinh khiết.

Thị trường bạc ghi nhận tín hiệu phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi ngày giảm sâu.

Thị trường thế giới và phân tích từ chuyên gia

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đã bật tăng lên mức 74,33 USD/ounce, tăng thêm 1,52 USD/ounce so với phiên giao dịch liền trước. Mức giá này khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành tương đương khoảng 2,29 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia tài chính, đà tăng này phần lớn do hoạt động giải phóng đòn bẩy ngắn hạn sau giai đoạn thị trường điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, các yếu tố vĩ mô vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng trưởng dài hạn của kim loại quý.

Ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis, nhận định thị trường đang ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới. Ông cho rằng trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và rủi ro suy thoái, các ngân hàng trung ương tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản có thể chấp nhận mức lạm phát cao hơn để xử lý nợ công. Điều này vô hình trung làm suy yếu sức mạnh của tiền pháp định và thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn.

Dự báo xu hướng dài hạn

Đáng chú ý, ông Philippe Gijsels đưa ra quan điểm lạc quan khi dự báo giá bạc có khả năng tiến tới mốc 200 USD/ounce trong vài năm tới. Đây là mức giá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, phản ánh sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào nhóm kim loại quý khi rủi ro kinh tế toàn cầu gia tăng.

Hiện tại, giới đầu tư đang theo dõi sát sao các phiên giao dịch tiếp theo. Nếu đà tăng này được củng cố, bạc có thể thiết lập một nền giá mới cao hơn, thu hút sự quay lại của dòng vốn đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm.